الأحد 18 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مواعيد عرض مسلسل «اللى مالوش كبير» على قناة cbc بطولة أحمد العوضي

مسلسل اللي مالوش
مسلسل اللي مالوش كبير

يبحث الكثير من المواطنين عن معرفة مواعيد عرض مسلسل اللي مالوش كبير على قناة cbc لمتابعة هذا المسلسل الذي يبث حصريا هذا العام ضمن سلسلة المسلسلات التي يتم عرضها على شاشات الدراما المصرية والعربية للمرة الأولى في شهر رمضان.

وتجتمع العائلات المصرية في أوقات ما بين السحور والأفطار لمشاهدة هذه المسلسلات في الأجواء الرمضانية ويعد مسلسل اللي مالوش كبير حظوة خاصة لدي المصريين لأنه من بطولة النجمين المحبوبين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي لذلك يشهد ارتفاع كبير في عمليات البحث على محرك البحث الشهير جوجل، ومن إنتاج شركة سينرجي وتأليف عمرو محمود ياسين وحرصا من "الدستور" على توفير كل ما هو مطلوب لقرائها نعرض لكم في السطور التالية مواعيد عرض مسلسل اللي مالوش كبير علي قناة cbc.


مواعيد عرض مسلسل اللي مالوش كبير علي قناة cbc

طبقا المعلومات الواردة عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فإن مسلسل اللي مالوش كبير يعرض علي شاشة cbc يوميا الساعة ١٢ ونصف بعد منتصف الليل  وتعاد الحلقات عدة مرات علي مدار اليوم، حيث  يتم عرض إعادة نفس الحلقه ف تمام الساعة الثامنة صباحًا، على نفس القناة  ويعاد مرة أخرى الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

فريق عمل مسلسل اللي مالوش كبير 

وضم المسلسل عدد من النجوم بالإضافة لياسمين عبد العزيز ومحمود العوضي أبرزهم (خالد الصاوى- دنيا عبد العزيز- محمود حافظ- أحمد عبد الله - حلا زلط وغيرهم من النجوم. 

ويحظى مسلسل اللي مالوش كبير بشعبية واسعة في مصر بعد عرض الحلقات الأولي منه لأنه يناقش العديد من القضايا الهامة التي تمس صميم المجتمع المصري مثل أمور السحر والشعوذة والعنف الأسري وقضايا البلطجة وغيرها من المشاكل التي تنتشر في الشارع العامي وبذلك نكون قدمنا لكم كافة المعلومات المتعلقة بمسلسل اللي مالوش كبير.

مسلسل اللي مالوش كبير أبرز أحداث مسلسل اللي مالوش كبير مواعيد عرض مسلسل اللي مالوش كبير ياسمين عبدالعزيز أحمد العوضي اللي مالوش كبير

مواد متعلقة

رمضان 2021.. مواعيد عرض مسلسل نسل الأغراب على جميع القنوات

هبة مجدي: سعيدة بردود الفعل حول دوري في مسلسل «موسى»

تفاصيل الحلقة الخامسة من مسلسل الاختيار 2

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ظهورها في «الاختيار 2».. حكاية «شنن» المتهمة الوحيدة فى مذبحة كرداسة

«الاختيار 2» يتصدر تريند «تويتر» تزامنا مع عرض حلقة «فض رابعة»

لن تصدق.. عدد ضحايا كورونا مقارنة مع فيروسات مميتة أخرى

عقب ظهورها فى «الاختيار 2».. تعرف على كيفية سقوط متهمى «خلية أطفيح الإرهابية» (تفاصيل)

تفاصيل اندلاع حريق في «القومية العربية» بالجيزة

خبير اقتصادى: 10 مليارات دولار إجمالى الاستثمارات المصرية بالسودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

القس. رفعت فكرى

التسامح ونبذ خطاب الكراهية

إبراهيم وجدي التهامي يكتب: الأعياد  فى الأزمات

حسام الدين محمود يكتب: معركة السويس الجديدة

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (2) ..الشعب المختار والأغيار.. كيف يرى اليهود أنفسهم؟

«فاينانشيال تايمز»: صراع الظل بين إسرائيل وإيران تحول إلى العلن

مسئول فلسطينى: الاعتداءات فى الأقصى والقدس مسألة لا تتوقف