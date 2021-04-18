مواعيد عرض مسلسل «اللى مالوش كبير» على قناة cbc بطولة أحمد العوضي

يبحث الكثير من المواطنين عن معرفة مواعيد عرض مسلسل اللي مالوش كبير على قناة cbc لمتابعة هذا المسلسل الذي يبث حصريا هذا العام ضمن سلسلة المسلسلات التي يتم عرضها على شاشات الدراما المصرية والعربية للمرة الأولى في شهر رمضان.

وتجتمع العائلات المصرية في أوقات ما بين السحور والأفطار لمشاهدة هذه المسلسلات في الأجواء الرمضانية ويعد مسلسل اللي مالوش كبير حظوة خاصة لدي المصريين لأنه من بطولة النجمين المحبوبين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي لذلك يشهد ارتفاع كبير في عمليات البحث على محرك البحث الشهير جوجل، ومن إنتاج شركة سينرجي وتأليف عمرو محمود ياسين وحرصا من "الدستور" على توفير كل ما هو مطلوب لقرائها نعرض لكم في السطور التالية مواعيد عرض مسلسل اللي مالوش كبير علي قناة cbc.



مواعيد عرض مسلسل اللي مالوش كبير علي قناة cbc

طبقا المعلومات الواردة عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فإن مسلسل اللي مالوش كبير يعرض علي شاشة cbc يوميا الساعة ١٢ ونصف بعد منتصف الليل وتعاد الحلقات عدة مرات علي مدار اليوم، حيث يتم عرض إعادة نفس الحلقه ف تمام الساعة الثامنة صباحًا، على نفس القناة ويعاد مرة أخرى الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

فريق عمل مسلسل اللي مالوش كبير

وضم المسلسل عدد من النجوم بالإضافة لياسمين عبد العزيز ومحمود العوضي أبرزهم (خالد الصاوى- دنيا عبد العزيز- محمود حافظ- أحمد عبد الله - حلا زلط وغيرهم من النجوم.

ويحظى مسلسل اللي مالوش كبير بشعبية واسعة في مصر بعد عرض الحلقات الأولي منه لأنه يناقش العديد من القضايا الهامة التي تمس صميم المجتمع المصري مثل أمور السحر والشعوذة والعنف الأسري وقضايا البلطجة وغيرها من المشاكل التي تنتشر في الشارع العامي وبذلك نكون قدمنا لكم كافة المعلومات المتعلقة بمسلسل اللي مالوش كبير.