غدًا.. فتح قاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة

تفتتح وزارة السياحة والآثار، غدا الأحد، قاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة لأول مرة أمام الزيارة منذ نقلها من المتحف المصري بالتحرير تزامنا مع احتفالات يوم التراث العالمي؛ لتنشيط حركة السياحة.

وقالت مصادر سياحية إن الهدف من فتح القاعات هو استعادة دور التنشيط السياحي من خلال الرحلات المدرسية وطلاب الجامعات والعائلات إضافة إلى الوفود السياحية للمتاحف المصرية خاصة متحف الحضارات بالفسطاط بعد نقل المومياوات.

وحددت وزارة السياحة والآثار أسعار تذاكر دخول المتحف القومي للحضارة تشمل قاعتي المومياوات والعرض المركزي بسعر موحد للزائرالمصري ٦٠ جنيها، والطالب المصري ٣٠ جنيها، والزائر الأجنبي ٢٠٠ جنيه والطالب الأجنبي ١٠٠ جنيه.

وانتهى مرممو المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط من صيانة وتهيئة آخر مومياء ضمن المومياوات الملكية التي تم نقلها إلى المتحففي موكب مهيب يوم ٣ أبريل، وبذلك يكون تم وضع جميع المومياوات الملكية بفتارين العرض المخصصة لها داخل قاعة المومياوات.