الحلقة 5 من «أحسن أب».. على ربيع مهدد بالطرد من مسابقة «the good father»

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل «أحسن أب»، كوميديا هيستيريا بين نجوم العمل.



ونجح علي ربيع «مختار اللورد»، في الدخول لمعكسر التسول الذي يتزعمه الكوتش "أحمد فتحي"، وتهريب الطفل زيكا وعندما يدخل يقابل فتاة يشبهها بدينا الشربيني وهي من أطفال المعسكر ويعطيها مصاصة حتى تدله على مكان زيكا، وعند تهريب الطفل تحدث مشادة مع الأطفال في المؤسسة ويتمكن الثنائي اللول وزيكا من الهرب.

ويكتشف الكوتش "أحمد فتحي" دخول علي ربيع لمعسكر التسول ويحرم المعسكر كله من الأكل حتى عودة الطفل زيكا.

على جانب أخر يلتقي علي ربيع بصديقه شفيق "خالد عليش" ويطلب منه الذهاب للاستديو لإجراء بروفة قبل دخول مسابقة أحسن أب ويتقمص على ربيع شخصية الأب باسم «عبد الحفيظ الغرباوي» ومعه طفله «عبد المدثر»، في مشهد مضحك.

ويقوم بتصوير فيديو الترويج للمسابقة في شقة خالة شفيق صاحبة إحدى فرق الرقص الشرقي لتصوير الفيديو معها وانها احد افراد العائلة وتدعي محسنة «عارفة عبدالرسول» جدة مدثر لتنفجر في تلك اللحظة عدة مواقف كوميدية داخل شقتها ويغنيا معا عدد من الأغاني الشعبية، من بينها «اخواتي، وأندال، وأنتي معلمة».

على الجانب الآخر تستدعي إدارة المسابقة المشتركين في مسابقة "the good father" وهم 9 آباء بالإضافة لعلي ربيع وزيكا من بينهم الفنانين «أحمد التهامي وأحمد الشامي وهشام إسماعيل وحسام داغر»، الذين يتنافسون علي جوائز المسابقة، عبر عرض تقارير الفيديو عنهم في المسابقة التي تقدمها كارلا «هاجر أحمد»، ومن ثم يتركون الاختيار للجمهور للتصويت على أفضل أب مؤثر على نجله.

ويتم اصطحابهم الي فندق كبير للإقامة به خلال فترة المسابقة وتنبه رئيس لجنة التحكيم مدام علا "هالة فاخر" على المشتركين بانهم مراقبين من خلال كاميرات مراقبة لمعرفة تصرفات كل أب وابنه لتقييم أدائهم وعلاقتهم الأسرية، ومن سيظهر أداء سيئا سيغادر المسابقة.



ويعرض مسلسل "أحسن أب"، للنجم على ربيع، على قناة الحياة الساعة 6:30 مساءً، يوميًا خلال شهر رمضان، على أن يكون ميعاد الإعادة الأولى الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11:15 صباحا.



ويجسد الفنان علي ربيع خلال أحداث مسلسل "أحسن أب" دور حرامي يسعى للمشاركة فى إحدى المسابقات من أجل الفوز بجائزتها المالية الكبرى وهو ما يجعله ينتحل شخصية أب، ويأتي بطفل من أطفال الشوارع ليجسد دور ابنه للفوز بالجائزة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي خلال 15 حلقة.



مسلسل "أحسن أب" تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع، هاجر أحمد، أحمد تهامي، حسام داغر، سامي مغاوري، وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي، وأحمد محيي وإخراج معتز التوني.