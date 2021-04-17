لأصحاب المشروعات.. «التخطيط» تكشف أنواع برامج ريادة الأعمال ومدتها وشروطها

واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر موقعها الرسمى، سلسلة حلقاتها التعريفية حول منصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار منصة بوت ريادة الأعمال.



وفى هذا الصدد، استعرضت أنواع برامج ريادة الأعمال ومدتها وشروطها ونتيجة كل برنامج، موضحه أن بعض الجهات تدعم برامج ريادة الأعمال والتى تتمثل فيما يلى:

1. تدريب مهارات ريادية - Entrepreneurial Skills

هو برنامج مخصص للشباب ويساعد على الإلمام بماهية العمل الحر وأبعاده وقدرته على حل المشكلات، إيجابيات وسلبيات الخوض فيه، واكتشاف قدرات ومهارات وسمات رواد الاعمال ويستمر لمدة ثلاثة أيام بواقع 7 ساعات يومياً.

شروط الالتحاق:-

• مصري الجنسية

• السن من 18 إلى 35 سنة

• التفرغ أثناء التدريب

• الإقامة بالمحافظة المقام بها التدريب

2. تدريب التعرف على عالم الاعمال - KAB

يهدف البرنامج الي التعرف علي كل ما يخص الاعمال والمشروعات ويستمر لمده 5 ايام بواقع 8 ساعات يوميا

وهو برنامج معتمد من منظمة العمل الدوليه"ILO"



شروط الالتحاق:

• ان يكون المتقدم طالب بالجامعة او الثانوية الفنية،السن من 16 الى 35 سنة

3. تدريب ولد فكرة مشروعك - GYB

هو المرحلة الأولى من حزمة برنامج ""ابدأ وحسن مشروعك""

ويستمر لمدة 2 يوم بواقع 7 ساعات يومياً من التدريب وورش العمل لمساعدة رائد/ رائدة الأعمال على كيفية على توليد وتحديد أفكار للمشروعات لمن لا يمتلك الفكرة ولديه رغبة في إقامة مشروع، وهو برنامج معتمد من منظمة العمل الدولية ""ILO"".

شروط الالتحاق:-

• يملك اكثر من فكرة للمشروع او لا يملك فكرة

• مصري الجنسية

• السن من 21 إلى 55 سنة

• مؤهل متوسط على الأقل

• التفرغ أثناء التدريب

• الموقف من التجنيد

• حضور المقابلة والتسجيل عبر استمارات ورقية​

4. تدريب ابدأ مشروعك - SYB

"هو المرحلة الثانية من حزمه برنامج ""ابدأ وحسن مشروعك""، ويستمر لمدة 5 أيام بواقع 9 ساعات يومياً من التدريب وورش العمل لمساعدة رائد/ رائدة الأعمال على كيفية عمل وتوليد خطة عمل ذات جدوى ومبنية على أسس الاقتصاد الصحيحة لبدء المشروع، ويستمر المدرب في متابعة رائد الاعمال ومشروعه لمدة عام كامل، وهو برنامج معتمد من منظمة العمل الدولية ""ILO"".

شروط الالتحاق:-

• يملك فكرة للمشروع

• مصري الجنسية

• الإقامة بالمحافظة المقام بها التدريب او محافظة مجاورة

• السن من 21 إلى 55 سنة

• مؤهل متوسط على الأقل

​ • الموقف من التجنيد

• التفرغ أثناء التدريب

• حضور المقابلة والتسجيل عبر استمارات ورقية

5. تدريب حسن مشروعك - IYB

"المرحلة الثالثة من حزمه برنامج ""ابدأ وحسن مشروعك""

وهو برنامج لخدمة رواد الأعمال أصحاب المشاريع القائمة لأكثر من عام ويساعد على تطوير المشروع ونموه، وهو برنامج معتمد من منظمة العمل الدولية ""ILO""."

شروط الالتحاق:-

• يملك مشروع قائم أكثر من عام

• مصري الجنسية

• الإقامة بالمحافظة المقام بها التدريب او محافظة مجاورة

• السن من 21 إلى 55 سنة

• مؤهل متوسط على الأقل

• التفرغ أثناء التدريب

• حضور المقابلة والتسجيل عبر استمارات ورقية"

​6. تدريب الصاحبات الاعمال يمن قدماً - Get Ahead

هو برنامج يقدم للسيدات فقط وذلك لمساعدتهم لعمل خطة عمل مبسطة وإقامة مشروعاتهن المتناهية الصغر ويكون الالتحاق عن طريق استمارة ورقية والبطاقة الشخصية. وتقدمه الإدارة بصورة مستمرة ويستغرق البرنامج 5 ايام.

شروط الالتحاق:-

• السن من 21 الى 55 سنة

• مصرية الجنسية

• الإقامة بالمحافظة المقام بها التدريب او محافظة مجاورة

• إجادة القراءة والكتابة والحسابات

• الرغبة في إقامة مشروع متناهي الصغر

• التفرغ أثناء التدريب

• حضور المقابلة والتسجيل عبر استمارات ورقية

7. تدريب التمكين الاقتصادي للمرأة

تأهيل المرأة بالمناطق المهمشة لبدء/ نمو مشروع متناهي الصغر بما يتلاءم مع الاحتياجات المجتمعية يستمر البرنامج لمدة 3 أيام بواقع 7 ساعات يومياً بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ILO ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة UN-Women.

شروط الالتحاق:-

• للمرأة من سن 25 الى 55 سنة

8. تنمية المشروعات والاستثمار - EDIP

يهدف البرنامج الى بناء وتنمية وتعزيز قدرات اصحاب المشروعات المحتملين في التنظيم والتخطيط والتنفيذ والإدارة لإقامة وتطوير مشروعاتهم ويكون البرنامج لمدة 5 ايام بواقع 8 ساعات يومياً

شروط الالتحاق:-

•صاحب مشروع قائم لمدة أكثر من سنتين والرغبة في النمو وتطوير مشروعه أو حل مشكلة في مشروعه، السن من 21 حتى 55 سنة"

9. تدريب المدربين على كل البرامج التدريبية

يتم اعداد وتأهيل مدربين ومدربات TOT بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ILO للقيام بالتدريب على البرامج التي تقدمها الجهة للعملاء.

شروط الالتحاق:-

• السن من 25 الى 55 سنة،

• يصلح مدرب/ مدربة

10. خدمات التوجيه - Mentoring

برامج طويلة المدى لمدة سنة او أكثر، تتم من خلال موجهين معتمدين من الخبراء .

شروط الالتحاق:-

• ان يكون صاحب مشروع قائم

11. خدمات تقديم المشورة - Counselling

تقديم المشورة خلال فترة المشكلة وتنتهي بانتهاء المشكلة.

شروط الالتحاق:-

• الرغبة في اقامة مشروع او النمو او حل مشكلة في مشروعه القائم​.