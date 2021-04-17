«المصري للتأمين» يكشف تفاصيل مخاطر مشروعات التطوير

تفاصيل يكشفها المصري للتأمين عن مخاطر مشروعات التطوير

كشف الاتحاد المصري للتأمين فيما يخص البحوث والتطوير، عن أنه في حالة حدوث خطر مؤمن عليه خلال فترة سريان وثيقة التأمين، مما تسبب في انقطاع وتوقف العمل، وتسبب في خسائر على مشروعات البحوث والتطوير، فإن شركة التأمين تدفع التعويض لتغطية الخسارة الناتجة وذلك في حالات محددة.



وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية الذي أصدرها مساء اليوم، ان الشركة تدفع التعويض لتغطية الخسارة في حالة اضطرار الشركة إلى استمرارية دفع بعض مصروفات مشروع البحوث والتطوير رغم انقطاع الأعمال، وكذلك انخفاض الإيرادات بسبب توقف الأعمال، وتكاليف العمل الإضافية المترتبة على انقطاع الأعمال بسبب زيادة الفترة الزمنية عن الفترة الفعلية التي كان من المتوقع ان تستغرقها عملية البحث والتطوير (تكاليف تأخير المشروع)، 3.2 بالإضافة إلى بعض الوثائق الاختيارية مثل التأمين ضد تلف المخزون Stock deterioration Insurance، وتأمين نقل المخزون أثناء عملية البحوث و التطوير Transit of stock During development.



وأشار الاتحاد إلى مخاطر الإدارة ومسؤولية المديرين والمسؤولين، حيث تغطي المسئولية القانونية للمديرين او أعضاء مجلس الإدارة والتي تنتج عن قرارتهم،

فهناك أمثلة على اخطار تحدث في قطاع البحوث والتطوير ومغطاة بموجب التأمين، تأمين مسؤولية المنتجات كإصابة المريض بعد تناوله دواء قام المؤمن له بتصنيعه، أو خطأ تصنيع في جهاز زراعة العظام ادي إلى إصابة جسدية للمستخدم.



وأوضح الاتحاد المصري للتأمين فيما يخص تأمين الخسائر المالية، انه تم تضرر بيانات التجارب السريرية بعد حدوث خلل في برمجيات البرنامج الخاص المؤمن عليه، مما يتكلف الملايين لإعادة التجربة، وادعاء أحد العملاء أن البحث الذي تم اجراءه له قد تسبب في خسارة أموال أكثر مما جناه، وبالتالي قد يقاضي العميل الشركة لفشلها في تحقيق النتائج التي وعدت بها.



ولغت الاتحاد إلى تأمين التجارب المعملية البشرية، مثل إصابة متطوع سليم بضرر في العصب الوجهي أثناء المشاركة في تجربة سريرية لاختبار سلامة الدواء الذي يقوم المؤمن عليه بدراسته وبحث، وإصابة المتطوع في التجارب السريرية بتسمم كبدي وقام المتطوع برفع دعوى قضائية ضد المؤمن عليه لعدم الكشف الكامل وتوضيح مخاطر الإصابة الجسدية التي قد ترتب على التجربة.

كما أشار إلى تأمين انقطاع الأعمال، مثل تعرض شركة أجهزة طبية لحريق في قسم طلاء الاجهزة الجديدة وتسبب ذلك في توقف الأعمال والإنتاج بينما تستمر الشركة في تحمل نفقات التشغيل العادية خلال تلك الفترة حتى يتم معالجة الخسائر الناتجة عن الحريق في القسم، بالاضافة إلى تأمين مخاطر الهجمات الالكترونية، واختراق نظام الشركة وسرقة جميع البيانات البحثية وتعريض جميع بيانات عملاء الشركة للخطر، وبالتالي قد يقاضي العملاء الشركة عن الأضرار وتسرب بياناتهم الشخصية.



وصرح الاتحاد أن القطاعات المستهدفة من تغطيات البحوث والتطوير هي الشركات التي تقوم بأنشطة البحوث والتطوير لمنتجاتها أو خدماتها في القطاعات مثل قطاع علوم الحياة كشركات التكنولوجيا الحيوية وشركات ابتكار أدوية جديدة وتطوير الأجهزة والأدوية الموجودة وشركات تصنيع الاجهزة الطبية وشركات تصنيع أدوات أو معدات المختبرات وحاضنات علوم الحياة ومراكز الأبحاث الخاصة بالأعمال الزراعية، الى جانب الشركات والمعامل المختصة في البحوث مثل منظمات الأبحاث التعاقدية، ومنظمات الأبحاث السريرية والاختبارات قبل السريرية ومعامل الاختبارات التحليلية ومعامل التجارب السريرية ومعامل الهندسة الدقيقة والنانو ومعامل الاختبارات البيئية ومعامل السموم.



أما عن القطاع الصناعي والهندسي مثل تطوير منتجات او معدات او اجهزة جديدة لزيادة الكفاءة والقدرة الانتاجية– تحسين التقنيات المستخدمة في العمليات الصناعية الحالية -استحداث عمليات صناعية جديدة.

قطاع الأغذية والمشروبات: مثل تطوير منتج أو صنف جديد-استخدام آليات جديدة في التصنيع -تغييرات في تصميم وشكل المنتجات.



وعن قطاع التكنولوجيا مثل تطوير وتحسين التكنولوجيا -اختراع ابتكارات جديدة لتحسين الأداء والعمليات.

نموذج تأمين التجارب السريرية Clinical Trials تعد التجارب السريرية واحدة من أهم عمليات البحوث والتطوير. و في حالة إصابة موضوع البحث بضرر، فإن التغطية التأمينية ستعوض المؤمن عليه وفقًا للإرشادات القانونية المحلية.