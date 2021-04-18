زينة.. مسلسل كارتون يروج لمعالم سيناء

"زينة"... مسلسل كارتوني من إنتاج synergy تامر مرسي، وشركة ANp أحمد نور، يعرض يوميًا طوال شهر رمضان على قناة (ON)، وon drama دراما في تمام الساعة الواحدة إلا ربع ظهرًا، ويلقي الضوء علي سيناء وأبرز معالمها، في إطار اجتماعي كوميدي، يستهدف الأطفال بشكل خاص.

يجمع المسلسل كوكبة من النجوم هم: الفنانة بشري والفنان أحمد خالد صالح والنجم سامي مغاوري، وإخراج الحوار الصوتي كريم الحسيني.

قال الدكتور مصطفي البنا، مخرج المسلسل، إن العمل يبرز أهم معالم سيناء التي لا يعرفها الكثير خاصة الأطفال، من خلال الاعتماد علي أربعة شخصيات كرتونية جميعهم من الأطفال هم: زينة، وابن سيناء،وسالم، وجميلة وبصحبة الكلب الذكي (زعتر) والذين كونوا فيما بينهم جبهة قوية تتصدى لعصابة تحاول أن تسرق ثروات سيناء الفريدة ومنها الطيور والحيوانات والمخطوطات النادرة بدير سانت كاترين والمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية.

وأضاف المخرج المنفذ للعمل محمد وحيد أن فريق العمل الضخم المكون من 150 فردا تقريبا بخلاف العاملين باستديوهات الصوت والمونتاج، حاول قدر المستطاع الحفاظ علي الصورة واللهجة السيناوية، لذا فأن أكثر المتابعين والمهتمين بهذا العمل هم الأطفال في مصر والعالم العربي بشكل عام والسيناوية بشكل خاص.

وقال الدكتور علي الدالي استاذ الرسوم المتحركة بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، ومنفذ القصة المصورة (story board)، إن المسلسل مكون من 30 حلقة تعرض يوميا علي مدار شهر رمضان بقناة (on ) يضم كوكبة من أجمل فنانين الرسوم المتحركة في مصر، ويستهدف بشكل خاص الأطفال .

وبمساعدة كبيرة من الاستاذ الكبير يسري الفخراني في المحتوي الدرامي لتعريفهم بجزء غالي من أرض الوطن "شبه جزيرة سيناء" ومنطقة العريش التي شهدت الكثير من الملاحم الوطنية، فهي أرض الكفاح والسلام والمحبة.

وأضاف أن فكرة المسلسل تروج للسياحة في سيناء في تلك المنطقة التي تشهد أمنا وأمانا وسلاما، وتضم معالم سياحية ومحميات طبيعية فريدة، ونرسل من خلال المسلسل الفن الهادف رسالة لجميع دول العالم بأن مصر ستظل أرض الخير والأمن والسلام