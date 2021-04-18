خيانة واتهامات خطيرة.. القصة الكاملة لطلاق هالة صدقي

اتهمت زوجها بخيانتها

أعلن سامح سامي زوج الفنانة هالة صدقي والمقيم بالولايات المتحدة الأمريكية انفصاله عنها وسعيه لإنهاء أوراق الطلاق، عن طريق إقامة محاميه دعوى بالمحاكم المصرية.

وسجّل سامح مقطع فيديو مدته 20 دقيقة تقريباً ونشره على قناته في "يوتيوب"، كما أعاد نشره على حسابه في "فيسبوك"، وتحدث خلاله عن استيائه من تصريحات هالة صدقي في برنامج في برنامج "شيخ الحارة والجريئة".

وقال سامح سامي في نهاية الفيديو: "بطلقك قدام الناس وقدام العالم كله، متلزمنيش تكوني زوجتي، وفي نفس اللحظة اللي أنا بتكلم فيها دي، فيه محامي في مصر شغال في قضية الطلاق".

وترصد «الدستور» القصة الكاملة لطلاق الفنانة هالة صدقي في السطور التالية:

هالة صدقي في «شيخ الحارة»

ظهرت الفنانة هالة صدقي مؤخراً في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدى على قناة "القاهرة والناس"، وأكدت خلال الحوار أن زوجها سامح سامي تسبب في موت والدتها بسبب قيامه برفع قضية ضدها حيث لم تتحمل أمها الصدمة وماتت.

وأظهرت عدداً من الصور لزوجها بصحبة عدد من الفتيات بغرض التشهير به في إشارة إلى خيانتها والتخلي عنها خلال فترة إقامته فى أمريكا.

هالة صدقي والطلاق الرسمي

لم تمض ساعات على تصريحات هالة صدقي حتى أعلن زوجها في فيديو تطليقها رسمياً قائلا "إنه لا يشرفه أن تحمل اسمه".

وأضاف أن زوجته السابقة هالة صدقي شمتت في وفاة والده وأن الصور التي تم عرضها من خلال البرنامج لممثلة في هوليوود وكانت صورة تذكارية بينما الصور الأخرى مع زميلاته في موقع العمل وكان يرتدى الزي الرسمي.

بداية الأزمة

بدأت الأزمة بين الزوجين منذ أكثر من عامين تقريباً بعدما قام الزوج بالتشهير بزوجته مدعياً إنجابها أبنائه من بويضات سيدة أخرى، بينما نفت صدقي القصة وأكدت قيامها برفع دعاوى قضائية ضد زوجها الذي هاجر إلى أمريكا رافضاً الإنفاق على أبنائه.

هالة صدقي تؤكد فشلها

وكانت هالة صدقي قد أكدت أن جميع التجارب الزوجية التي خاضتها فاشلة وأزواجها فاشلون، وهي الوحيدة التي لم تكن فاشلة في هذه التجارب، قائلة: "لن أتزوج مرة أخرى، والزواج قصة صعبة جداً، وأولادي وعائلتي يمثلون لي الكثير".

وأضافت خلال حوارها مع إيناس الدغيدي أن والدتها توفيت بسببها، إذ إن والدتها قبل وفاتها مباشرة وصلها إعلان قضية ضدها، معقبة: "ماتت من حرقة الدم.. مشاكلي وجعت قلبها".

وبكت الفنانة هالة صدقي على الهواء لحزنها على فراق والدتها، مؤكدة أنها حزينة على فراق والدتها وغير قادرة على التواجد في بيتها.