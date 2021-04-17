بعد ظهوره في الاختيار 2.. الصور الحقيقية للضابط المفصول حنفي جمال

مازال اسم الإرهابي حنفي جمال يتردد بحلقات مسلسل الاختيار 2، ليكشف عن دور الضابط المفصول من جهاز الشرطة، في التخطيط لاستهداف وزير الداخلية ورئيس الجمهورية.

ودور الضابط المفصول كشفتها أوراق التحقيقات بالقضية 148عسكرية، حيث كشفت أن حنفي جمال ضابط شرطة في العمليات الخاصة دفعة 2012، من من مركز شرطة المراغة، محافظة سوهاج، والده مستشار سابق كان يشهد له بالولاء للوطن.

الضابط حنفى جمال، كان قد انضم إلى جماعة الإخوان الإرهابية وأبلغهم تفاصيل فض الاعتصام وكان سببا في استشهد 2 من زملائه، هما الرائد محمد جودة والمقدم محمد سمير، أول شهيدين أثناء فض الاعتصام.

