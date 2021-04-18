أوقاف دمياط تتابع صلاة التراويح فى ظل الإجراءات الاحترازية بالمساجد

تابعت غرفة عمليات أوقاف دمياط المستمرة، اليوم السبت، أداء صلاة التراويح لليوم السادس على التوالي في الشهر الفضيل المبارك، حيث أكد فضيلة الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط اليوم السبت، أن المساجد قد قامت بأداء صلاة القيام وفق خطة الوزارة المعلنة باتباع الإجراءات الاحترازية وخلال نصف ساعة.

وأظهر رواد المساجد خلال أداء صلاة القيام وعيًا كبيرًا يعكس ثقافة الشعب المصري ، حيث أثبت رواد المساجد أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذي نواجهه جميعًا.

َافتتح الشيخ محمد سلامه، وكيل وزارة الاوقاف بدمياط، مسجد البحر بكفر سليمان البحري التابع لإدارة أوقاف كفر سعد بحضور الدكتور أسامة العبد عضو مجلس النواب والدكتور محمود مشعل عضو مجلس النواب، وحسن عبد الوهاب عيسى عضو مجلس النواب.

وقد أنابت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اللواء محمد رأفت همام سكرتير عام محافظة دمياط، لحضور افتتاح المسجد.

كما تم إفتتاح مسجد الباروجى بشارع الثلاثينى بكفر البطيخ بحضور النائب محمد الحصى عضو مجلس النواب والنائب وليد التمامى عضو مجلس الشيوخ والنائب محمد ابوحجازى عضو مجلس الشيوخ وذلك بعد تجديد المسجد وافتتاحه.

صلاة التراويح

صلاة التراويح

صلاة التراويح

صلاة التراويح

صلاة التراويح

صلاة التراويح