«اللي مالوش كبير» الحلقة 5: «العوضي» ينقذ «ياسمين» من «الصاوي»

عرضت أمس الحلقة الخامسة من مسلسل "اللي مالوش كبير"، والتي شهدت العديد من الأحداث الشيقة، حيث ينقذ أحمد العوضي بطلة العمل ياسمين عبدالعزيز من زوجها خالد الصاوي، وهو المشهد الذي أثار ضجة كبيرة منذ عرضه أمس، وجعل المسلسل يتصدر موقع البحث العالمي جوجل.

العوضي ينقذ ياسمين عبدالعزيز في مسلسل "اللي مالوش كبير"

بدأ مسلسل حلقة "اللي مالوش كبير" الحلقة الخامسة من حيث انتهت الحلقة السابقة، وهو صدمة العوضي وياسمين عبد العزيز بعدما تواجهوا في منزل "غزل" ياسمين عبد العزيز الجديد الذي أهداه لها زوجها "عابد" خالد الصاوي، ولكن حقيقة الأمر أنه دفع مبلغا ماليا لـ"الخديوي" أحمد العوضي مقابل قتله لسيدة دون أن يبلغه هويتها، وهو ما جعلهما مذهولين للقاءهما في هذا المنزل، وهي “غزل”.

غضب "الخديوي" من "عابد" بعدما علم بأنه يقصد هذا الموقف، خاصة بعد علمه بأن زوجته لجأت لـ"الخديوي" نفسه لقتله، من خلال مراقبته لها، ولكن "الخديوي" أنقذ "غزل" وتشابك مع "عابد" ورجاله داخل المنزل، وهرب معها ليحرسها في منزله ويحميها من ما ينويه زوجها.

مواعيد عرض مسلسل "اللي مالوش كبير"

يعرض مسلسل "اللي مالوش كبير" عبر قناة سي بي سي بصورة حصرية، في تمام الساعة التاسعة مساء والساعة العاشرة، على أن يعرض العمل بعدها بساعتين على شاشة سي بي سي دراما.

أبطال مسلسل اللي مالوش كبير

يشارك في بطولة المسلسل بجانب ياسمين عبد العزيز كل من النجوم أحمد العوضي، وخالد الصاوي، وعايدة رياض، ودينا فؤاد، وأحمد صادق، وأحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد والمسلسل من سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفى فكري ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.



