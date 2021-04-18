القطار المميز يستكمل رحلته بعد انفصال عربة ببنى سويف

شهدت محطة السكة الحديد بمدينة بني سويف، اليوم السبت، انفصال العربة رقم 4 بالقطار رقم 158 المميز والقادم من الإسكندرية في طريقه إلى الأقصر، بعد ثوان من إنطلاقه من رصيف المحطة متجها للصعيد، بسبب كسر في القاطرة بصندوق الربط بين العربات، قبل أن يستكمل القطار رحلته فور إجراء الصيانة اللازمة وضم عربات القطار لبعضها مرة أخرى، واستبعاد العربة التي انفصلت، وتجاوز القطار رحلته بعد قرابة ساعة تأخير دون حدوث أي إصابات.

وكشف مصدر بالسكة الحديد عن حدوث انفصال بين العربة الرابعة والخامسة بالقطار رقم 158 القادم من الإسكندرية في طريقه إلى الأقصر، داخل محطة السكة الحديد بمدينة بني سويف، وما ترتب على ذلك بإنفصال العربة فور تحرك القطار من المحطة، قبل أن يتدخل فنيو السكة الحديد ويقومون بفصل العربة بشكل كامل ويتم ضم باقي القطار إلى الجرار ويستكمل رحلته بعد التأكد من الصيانة اللازمة وسلامة القطار.

كما كشف المصدر، أنه فور تحرك القطار رقم 158 المميز والقادم من الإسكندرية في طريقه إلى محافظة الأقصر، والمكون من 14 عربة، فوجئ ناظر المحطة، بوجود انفصال بعد العربة الرابعة، والذي أوقف تحرك القطار فورا وطلب فنيو السكة الحديد بمراجعة حالة القطار والتدخل السريع.

وكشف المصدر أن سبب العطل يرجع إلى وجود كسر في القاطرة داخل صندوق الربط، قبل أن يتدخل فنيو السكة الحديد ويتمكنون من ضم باقي القطار للعربة الرابعة ويستكمل رحلته إلى الصعيد متجاوزا تأخيرا قرابة الساعة.

من ناحية أخرى أعلنت النيابة العامة، النتائج الأولية للتحقيقات في حادث خروج عربتين من قطار منيا القمح، عن القضبان، وتوصلت التحقيقات إلى أنّ التصور المبدئي لوقوع الحادث هو خروج العربتين الخامسة والسادسة من القطار رقم (339) المتجه من محافظة القاهرة، إلى محافظة الدقهلية، عن قضبان السكة الحديدية لمسافة نحو 80 مترًا، قُبيل وصوله إلى محطة سكة حديد منيا القمح؛ وذلك لتجاوز القطار السرعة المقررة -وهي ثمانية كيلومترات في الساعة- بمنطقة أعمال الإصلاحات والتطوير الجارية في المساحة ما بين محطتي بنها ومنيا القمح، مما أسفر عن إصابة 14 شخصًا من مستقلي القطار، وأحد العاملين في الإصلاحات.