الأحد 18 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القطار المميز يستكمل رحلته بعد انفصال عربة ببنى سويف

القطار المميز
القطار المميز

شهدت محطة السكة الحديد بمدينة بني سويف، اليوم السبت، انفصال العربة رقم 4 بالقطار رقم 158 المميز والقادم من الإسكندرية في طريقه إلى الأقصر، بعد ثوان من إنطلاقه من رصيف المحطة متجها للصعيد، بسبب كسر في القاطرة بصندوق الربط بين العربات، قبل أن يستكمل القطار رحلته فور إجراء الصيانة اللازمة وضم عربات القطار لبعضها مرة أخرى، واستبعاد العربة التي انفصلت، وتجاوز القطار رحلته بعد قرابة ساعة تأخير دون حدوث أي إصابات.

وكشف مصدر بالسكة الحديد عن حدوث انفصال بين العربة الرابعة والخامسة بالقطار رقم 158 القادم من الإسكندرية في طريقه إلى الأقصر، داخل محطة السكة الحديد بمدينة بني سويف، وما ترتب على ذلك بإنفصال العربة فور تحرك القطار من المحطة، قبل أن يتدخل فنيو السكة الحديد ويقومون بفصل العربة بشكل كامل ويتم ضم باقي القطار إلى الجرار ويستكمل رحلته بعد التأكد من الصيانة اللازمة وسلامة القطار.

كما كشف المصدر، أنه فور تحرك القطار رقم 158 المميز والقادم من الإسكندرية في طريقه إلى محافظة الأقصر، والمكون من 14 عربة، فوجئ ناظر المحطة، بوجود انفصال بعد العربة الرابعة، والذي أوقف تحرك القطار فورا وطلب فنيو السكة الحديد بمراجعة حالة القطار والتدخل السريع.
وكشف المصدر أن سبب العطل يرجع إلى وجود كسر في القاطرة داخل صندوق الربط، قبل أن يتدخل فنيو السكة الحديد ويتمكنون من ضم باقي القطار للعربة الرابعة ويستكمل رحلته إلى الصعيد متجاوزا تأخيرا قرابة الساعة.

من ناحية أخرى أعلنت النيابة العامة، النتائج الأولية للتحقيقات في حادث خروج عربتين من قطار منيا القمح، عن القضبان، وتوصلت التحقيقات إلى أنّ التصور المبدئي لوقوع الحادث هو خروج العربتين الخامسة والسادسة من القطار رقم (339) المتجه من محافظة القاهرة، إلى محافظة الدقهلية، عن قضبان السكة الحديدية لمسافة نحو 80 مترًا، قُبيل وصوله إلى محطة سكة حديد منيا القمح؛ وذلك لتجاوز القطار السرعة المقررة -وهي ثمانية كيلومترات في الساعة- بمنطقة أعمال الإصلاحات والتطوير الجارية في المساحة ما بين محطتي بنها ومنيا القمح، مما أسفر عن إصابة 14 شخصًا من مستقلي القطار، وأحد العاملين في الإصلاحات.

بني سويف سويف قطار الصعيد محطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الاختيار 2» يتصدر تريند «تويتر» تزامنا مع عرض حلقة «فض رابعة»

بعد ظهورها في «الاختيار 2».. حكاية «شنن» المتهمة الوحيدة فى مذبحة كرداسة

تفاصيل اندلاع حريق في «القومية العربية» بالجيزة

عقب ظهورها فى «الاختيار 2».. تعرف على كيفية سقوط متهمى «خلية أطفيح الإرهابية» (تفاصيل)

وكالة الطاقة الذرية تؤكد خطوة إيران النووية

سعاد سليمان تناقش روايتها «هبات ساخنة» بصالون سالمينا الثقافى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

القس. رفعت فكرى

التسامح ونبذ خطاب الكراهية

إبراهيم وجدي التهامي يكتب: الأعياد  فى الأزمات

حسام الدين محمود يكتب: معركة السويس الجديدة

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (2) ..الشعب المختار والأغيار.. كيف يرى اليهود أنفسهم؟

«فاينانشيال تايمز»: صراع الظل بين إسرائيل وإيران تحول إلى العلن

مسئول فلسطينى: الاعتداءات فى الأقصى والقدس مسألة لا تتوقف