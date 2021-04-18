بالأرقام.. ماذا حققت الحكومة في ملف الطرق والإسكان؟

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان، بالأخص فيما يتعلق بالمدن الجديدة وقطاعات الطرق والمرافق والإسكان والخدمات، وأيضًا ملف تطوير العشوائيات.

وتعرض "الدستور" في السطور التالية، أبرز ما حققته الحكومة المصرية في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، خلال السنوات الماضية، التي شهدت تنفيذ مشروعات عدة في ملف الإسكان والطرق وتطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة منذ عام 2014 وحتى يومنا هذا.

295 مشروعًا بتكلفة 38.5 مليار جنيه

ففي مشروعات الطرق والمياه والمرافق والصرف الصحي، أنجزت الدولة العديد من المشروعات، كان منهم تنفيذ 295 مشروعًا بتكلفة 38.5 مليار جنيه، وجار تنفيذ 62 مشروعًا بتكلفة 8.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 2345 كيلومتر طرق بتكلفة 13 مليار جنيه، ويجرى في وقتنا الحالي تنفيذ 150 كيلومترًا بتكلفة 3 مليارات جنيه.

وشهد أيضًا قطاع الصرف الصحي المدن تطورًا ملحوظًا، حين تم تنفيذ 194 مشروعًا بتكلفة 20 مليار جنيه، وكذلك الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ54 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية بطاقة 1.2 مليون متر مكعب بتكلفة 8.9 مليار جنيه، وجار تنفيذ 35 مشروعًا بتكلفة 6.2 مليار جنيه.

414 ألف وحدة سكنية بتكلفة 51 مليار جنيه

وفي مشروعات الإسكان الاجتماعي، استطاعت الدولة المصرية تنفيذ 414 ألف وحدة سكنية بتكلفة 51 مليار جنيه، نسبة 38% منها بالمحافظات، وجار تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى بتكلفة 37 مليار جنيه.



أما في ملف تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، نجحت الحكومة في توفير حياة كريمة للمواطنين داخل هذه المناطق، بعد تنفيذ 165.958 ألف وحدة في 298 منطقة تم تطويرها بتكلفة 41 مليار جنيه، بجانب أنه جار تنفيذ 74.927 ألف وحدة أخرى في 59 منطقة جار تطويرها بتكلفة 22 مليار جنيه.

وطورت أيضًا 53 منطقة غير مخططة، كما تعمل حاليًا على تطوير 17 منطقة أخرى بتكلفة إجمالية 318 مليار جنيه، ليكون هناك عدد من المشروعات العملاقة في هذا المجال تم تنفيذها، مثل "بشاير الخير 1 و2و3 بمحافظة الإسكندرية"، وحي الأسمرات 1و2و3 بمنطقة المقطم، والمحروسة 1و2 بمدينة السلام، وأهالينا 1 و2 بمدينة السلام أيضًا.