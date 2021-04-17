برلمانية تُطالب المواطنين بسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بالجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة والدولة المصرية لتوفير لقاح كورونا للمواطنين للانتهاء من هذه الأزمة والعبور بها إلى بر الأمان، مؤكدة على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، خاصة تلك الجهود المرتبطة بتوفير اللقاحات.

وأوضحت عطوة، خلال بيان لها، أن الدولة المصرية تضع الصحة كأبرز أولوياتها، وأكبر دليل على ذلك حرصها المُستمر على منح اللقاح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وهناك استجابة سريعة لضمان ذلك، فهناك بعض الحالات التى يتم معاودة الاتصال بهم بعد تسجيلهم بـ24 ساعة من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وهذا يؤكد أن العمل يسير وفقا لمنظومة الكترونية دقيقة الهدف منها منح الفئات المستحقة للحفاظ على صحتهم.



وطالبت عضو مجلس النواب المواطنين بمختلف شرائحهم العمرية سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بلقاح كورونا، ما يضمن كل شخص الحصول على اللقاح قبل تفشي المرحلة الثالثة للفيروس.

من جانبه؛ وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتوفير خدمة التطعيم بلقاح كورونا لكبار السن غير القادرين على الحركة بالمنازل.

ومن المقرر أن يسجل كبار السن غير القادرين علي الحركة عن طريق الخط الساخن 15335، حيث سيتم تحديد موعد لقيام سيارات الإسعاف المجهزة بتوصيل اللقاح إلى المنازل، يتوفر بكل سيارة إسعاف تمريض مدرب على اعطاء اللقاح لكبار السن.

وكانت قد قررت وزارة الصحة والسكان، زيادة ٢٠٠ مركز جديد لتلقي اللقاح، من بينها ٤٠ مركزًا بمحافظة القاهرة، ليصبح بذلك إجمالي عدد مراكز تلقي اللقاح ٣٣٩ مركزا على مستوى محافظات الجمهورية، حيث بدأت منظومة تلقي اللقاح بـ ٤٠ مركزا ثم تمت زيادتها لـ ١٣٩ مركزًا في مارس الماضي.

كما قررت زيادة عدد ساعات العمل ليصبح موعد تلقي اللقاحات بالمراكز من ٩ صباحًا إلى ٩ مساءً يوميًا.