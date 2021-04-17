السبت 17 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية تُطالب المواطنين بسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا

النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بالجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة والدولة المصرية لتوفير لقاح كورونا للمواطنين للانتهاء من هذه الأزمة والعبور بها إلى بر الأمان، مؤكدة على أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، خاصة تلك الجهود المرتبطة بتوفير اللقاحات.

وأوضحت عطوة، خلال بيان لها، أن الدولة المصرية تضع الصحة كأبرز أولوياتها، وأكبر دليل على ذلك حرصها المُستمر على  منح اللقاح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وهناك استجابة سريعة لضمان ذلك، فهناك بعض الحالات التى يتم معاودة الاتصال بهم بعد تسجيلهم بـ24 ساعة من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وهذا يؤكد أن العمل يسير وفقا لمنظومة الكترونية دقيقة الهدف منها منح الفئات المستحقة للحفاظ على صحتهم.


وطالبت عضو مجلس النواب المواطنين بمختلف شرائحهم العمرية سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بلقاح كورونا، ما يضمن كل شخص الحصول على اللقاح قبل تفشي المرحلة الثالثة للفيروس.

من جانبه؛ وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتوفير خدمة التطعيم بلقاح كورونا لكبار السن غير القادرين على الحركة بالمنازل.

ومن المقرر أن يسجل كبار السن غير القادرين علي الحركة عن طريق الخط الساخن 15335، حيث سيتم تحديد موعد لقيام سيارات الإسعاف المجهزة بتوصيل اللقاح إلى المنازل، يتوفر بكل سيارة إسعاف تمريض مدرب على اعطاء اللقاح لكبار السن.

وكانت قد قررت وزارة الصحة والسكان، زيادة ٢٠٠ مركز جديد لتلقي اللقاح، من بينها ٤٠ مركزًا بمحافظة القاهرة، ليصبح بذلك إجمالي عدد مراكز تلقي اللقاح ٣٣٩ مركزا على مستوى محافظات الجمهورية، حيث بدأت منظومة تلقي اللقاح بـ ٤٠ مركزا ثم تمت زيادتها لـ ١٣٩ مركزًا في مارس الماضي.

كما قررت زيادة عدد ساعات العمل ليصبح موعد تلقي اللقاحات بالمراكز من ٩ صباحًا إلى ٩ مساءً يوميًا.

كورونا فيروس لقاح المواطنين وزارة الصحة عضو مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الاختيار 2» يتصدر تريند «تويتر» تزامنا مع عرض حلقة «فض رابعة»

بعد ظهورها في «الاختيار 2».. حكاية «شنن» المتهمة الوحيدة فى مذبحة كرداسة

تفاصيل اندلاع حريق في «القومية العربية» بالجيزة

عقب ظهورها فى «الاختيار 2».. تعرف على كيفية سقوط متهمى «خلية أطفيح الإرهابية» (تفاصيل)

ماذا حدث أعلى «عمارة المنايفة» خلال فض اعتصام رابعة الإرهابي؟

تزامنًا مع عرض «الاختيار 2».. آخر كلمات الشهيد عامر عبدالمقصود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

القس. رفعت فكرى

التسامح ونبذ خطاب الكراهية

إبراهيم وجدي التهامي يكتب: الأعياد  فى الأزمات

حسام الدين محمود يكتب: معركة السويس الجديدة

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (2) ..الشعب المختار والأغيار.. كيف يرى اليهود أنفسهم؟

«فاينانشيال تايمز»: صراع الظل بين إسرائيل وإيران تحول إلى العلن

مسئول فلسطينى: الاعتداءات فى الأقصى والقدس مسألة لا تتوقف