جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب أقراص مخدرة وأسلحة بيضاء

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأقراص المخدرة والأسلحة البيضاء.

ففى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من فرانكفورت استوقفت محمود سعيد جوهر رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر راكب مصري الجنسية قادم من ألمانيا عند محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى.

وقام عمرو العميري مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بتكليف أحمد محمد البحيري مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة والذي تلاحظ له وجود عدد من شرائط الأدوية.

وبالعرض على أسامة محمد دياب مدير الجمرك قام بتكليف ولاء محمد فرغلي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا فتبين وجود 1249 قرص ترامادول المدرج في جداول المخدرات.

كما تم ضبط راكب آخر قادم علي الطائرة القطرية القادمة من الدوحة بحوزته 2 خنجر و 6 مطاوي محظور حيازتها كسلاح وذلك بلجنة مكونة من أحمد أبو بكر فؤاد وحافظ منشاوي ومصطفي الصاوي وعبد الرحمن سيد إسماعيل.

وقرر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكبين للنيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.