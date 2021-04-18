سياسي لـ«الدستور»: الولايات المتحدة لا تستطيع تكرار سيناريو العراق في سوريا

اعتبرت روسيا أن الاتهامات الموجهة إلى سلطات سوريا باستخدام الأسلحة الكيميائية تذكر بقضية العراق منذ 18 سنة، محذرة من تكرار السيناريو الذي تم تطبيقه آنذاك من قبل الولايات المتحدة.

في السياق ذاته، قال غسان يوسف المحلل السياسي السوري، لـ "الدستور" إن ما حذر به فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أنت تعيد تكرار سيناريو العراق في سوريا من خلال اتهامها باستخدام أسلحة كيماوية، مضيفا: “أعتقد أن هذا ربما تقوم به أمريكا وبريطانيا وفرنسا خصوصاً أنهم لم يستطيعوا أن ينالوا من الدولة السورية خلال العشر سنوات الماضية”.

وأوضح المحلل السياسي السوري، أن الولايات المتحدة وحلفائها دعموا المجموعات الإرهابية سواء كانت داعش أو النصرة أو حتي أتو بجميع الإرهابيين من جميع العالم ولكن التدخل الروسي أنقذ الموقف، لافتا إلى أنهم اليوم يحاولون أن يتهمون سوريا باستخدام السلاح الكيماوي ومن هنا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تفعل كما فعلت في العراق حيث تجاوزت مجلس الأمن وضربت العراق ثم احتلاله.

وتابع المحلل السياسي السوري أنه من المستحيل أن تطبق الولايات المتحدة الأمريكية السيناريو نفسه في سوريا لسببين الأول وجود روسيا في سوريا والثاني أن أمريكا هي من تقوم بسرقة النفط ولذلك هي تسيطر على منطقة كبيرة من سوريا وليس بحاجة للقيام بحرب معينة لإسقاط النظام.

ومن جانبه قال الدكتور زاهر اليوسفي السياسي السوري في تصريح لـ"الدستور" إن الحرب الكلامية والإعلامية على أشدها هذه الفترة بين الروس والأمريكان وماحدث مؤخرا بينهما لازال يتفاقم ولا يبشر بالخير.

وتابع السياسي السوري أن الوضع في سوريا مختلف تماما عما كانت عليه الحال في العراق من حيث تماسك الشعب والجيش والقيادة.