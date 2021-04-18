بدء تلقي تظلمات معايير عدم استحقاق الدعم إلكترونيًا بمكاتب التموين

قال مصدر مسئول بوزارة التموين إن المكاتب المنتشرة على مستوى جميع المحافظات بدأت في تلقي تظلمات المواطنين أصحاب بطاقات التموين، بشأن معايير عدم استحقاق الدعم، بعدما كان يتم تقديمها خلال الآونة الأخيرة من خلال مديريات التموين فقط.



وأضاف المصدر لـ«الدستور» أن الوزارة أتاحت خدمة تقديم التظلم من خلال موقع دعم مصر، وموقع بوابة مصر الرقمية، من خلال خدمة «صرف تموين لمستحق الخبز فقط»، ما يسهل على أى مواطن لم يستطع تقديم تظلمه خلال الفترة الماضية، اختيار الوسيلة المناسبة له لتقديم الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة.



وأكد المصدر أن أبرز المستندات المطلوبة تتمثل فى صورة بطاقة التموين وأخرى لبطاقة الرقم القومى لرب الأسرة، إضافة إلى مستند ينفى عن المواطن سبب استبعاده من صرف السلع، فمن تم استبعاده من صرف السلع التموينية بسبب استهلاك كهرباء مرتفع، عليه إحضار مستند من شركة الكهرباء بمتوسط استهلاكه الشهرى.



وأوضح أنه إذا كان الاستبعاد بسبب امتلاك سيارة حديثة، فعلى المواطن إحضار مستند من إدارة المرور، يثبت عدم امتلاكه لسيارة حديثة، موضحا أن المستند الذى ينفى سبب استبعاد المواطن من صرف السلع التموينية يسرى على جميع معايير عدم استحقاق الدعم مثل فاتورة محمول مرتفعة، أو حيازة زراعية.



وأشار إلى أنه حال تقديم التظلم من خلال مكاتب التموين، سيعمل موظف المكتب على مراجعة الأوراق والتأكد من اكتمال المستندات، ثم يتم إرسال تلك المستندات المرفقة بطلب التظلم، إلى مديرية التموين التى يتبعها مكتب التموين، ليتم إرسالها إلى الوزارة لمراجعة المستندات والتأكد من صحتها، وعلى أساس ذلك يتم قبول الطلب أو رفضه.



وشدد المصدر على أن تقديم طلب التظلم من خلال موقع دعم مصر، أو بوابة مصر الرقمية، أسهل كثيرا على المواطن، ومراجعة الطلب تكون أسرع، كما أنها وسيلة أكثر أمانا، فى ظل انتشار فيروس كورونا، فالمواطن ليس فى حاجة إلى الذهاب لمكاتب التموين وهناك وسيلة أخرى تقضى حاجته خلال دقائق قليلة من المنزل، مؤكدا أن تسجيل رقم الهاتف المحمول لأحد أفراد بطاقة التموين، شرط أساسى لتقديم الطلبات التموينية إلكترونيا.