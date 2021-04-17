السبت 17 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الإنجيلية» تحتفل بعيد القيامة في الهواء الطلق

رئيس الطائفة الإنجيلية
رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

أعلنت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، عن احتفالها الرسمي بمناسبة عيد القيامة المجيد، السبت ١ مايو، الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، بالساحة المفتوحة بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، القاهرة.

وقال يوسف إدوارد، المنسق الإعلامي للاحتفال: «بناءً على توجيهات رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، تقرر الاحتفال بعيد القيامة المجيد بالساحة المفتوحة بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، بحضور عدد من الضيوف والمهنئين من قيادات ورموز الدولة المصرية، للحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب توفرها لمواجهة انتشار فيروس كورونا، على أن يتم نقل الاحتفال على الهواء مباشرة عبر القنوات المحلية والإقليمية والدولية، ونصلِّي معًا أنْ يمنحَنا الربُّ نجاةً من عنده، حتى نجتازَ معَ كلِّ إخوتِنا في الإنسانيةِ هذهِ الأزمةَ».

وأضاف «إدوارد» أن برنامج الاحتفال يضم مجموعة من الترانيم لفريق (الحياة الأفضل)، وكلمة راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة القس يوسف سمير، وفقرة موسيقية مع المايسترو ناير ناجي، وكلمة الاحتفال للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

وتستعد الكنائس المسيحية الثلاث للاحتفال بعيد القيامة في 2 مايو المقبل وسط إجراءات احترازية مشددة تزامنًا مع الموجة الثالثة لكورونا وارتفاع معدلات الإصابة بها.

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