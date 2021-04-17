مقترح من «رجال الأعمال» لتصدير الأسماك إلى كازاخستان

السفارة الكازاخستية تشيد بالوضع الاقتصادي المصري خلال الفترة الحالية

اقترح محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، استغلال فرصة أن هناك رحلة طيران يومية مباشرة بين مصر وكازاخستان في تصدير الموالح وسلع مصرية أخرى إلى كازاخستان، مشيراً إلى أنه يمكن تحديد موعد مع أحد الجهات المصرية المنتجة للأسماك لبحث كيفية تصدير الأسماك إلى كازاخستان.

كما اقترح يوسف بتشكيل وفد مصري إلى كازاخستان لعقد اجتماعات مع مجتمع الأعمال الكازاخي على اللجنة الحكومية المشتركة التي ستعقد بين البلدين بدعوة حضور لاتحاد البنوك و الصناديق الاستثمارية المصرية الكبرى، لافتًا إلى ان الجمعية تأمل بقيام السفارة الكازاخستية باقتراح أحد منظمات الأعمال المماثلة للتنسيق وسهولة التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين عبر الفيديو كونفرانس نظرًا للظروف الحالية بسبب فيروس كورونا.

وفي نفس السياق؛ أكد نائب سفير كازاخستان بالقاهرة أن الجمعية تسعى دائمًا للتعاون الفعال مع جمعية رجال الأعمال المصريين والمشاركة في أي فعاليات تعقدها الجمعية، مشيراً إلى أن أغلب القطاعات التي يعمل بها الجانب الكازاخي تتمثل في الزراعة والصناعات الغذائية وصناعة السيارات والتعليم والمنتجات البترولية.

وأشاد بالوضع الاقتصادي في مصر والتقييمات الايجابية للاقتصاد المصري من جانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث تحتل مصر المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في جذب الإستثمارات الأجنبية.

وأضاف أن السياحة الكازاخستية تحتل المرتبة الثانية في مصر بعد السياحة الأوكرانية كما أن هناك رحلة طيران يومية مباشرة بين البلدين، مؤكدًا انه تم تنفيذ مقترح نقل البضائع على متن طائرة الركاب بين كازاخستان و الإمارات حيث يتم نقل اللحوم الطازجة بين البلدين ويمكن تكرار مع مصر بالنسبة للأسماك والفواكه والخضروات.

واقترح أنه يمكن عمل عرض تقديمي حول مركز الاستانة والذي يضم في عضويته عدة شركات تعمل في مجالات عديدة من الأوراق المالية والمصارف، ويمكن للشركات المصرية أن تكون عضوًا فيها.