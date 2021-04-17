بدء عزاء الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد في الأهرام

بدأ مساء السبت، عزاء الكاتب الصحفي، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق مكرم محمد أحمد، الذي وافته المنية الخميس الماضي، بعد صراع مع المرض.

وأعدت مؤسسة الأهرام سرادق عزاء للكاتب الكبير مكرم محمد أحمد داخل بهو المؤسسة، بحضور عدد كبير من رجال الصحافة، على رأسهم المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، وعلاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، والكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، وعبد الرازق توفيق، رئيس تحرير الجمهورية.

وتوفي الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، الخميس الماضي، بمستشفى وادي النيل عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع مع المرض، إذ تعرض لوعكة صحية منذ ترك منصبه كرئيس للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في يونيو من العام الماضي، ودخل على أثرها المستشفى قرابة 4 مرات، عانى خلالها من آلام في المرارة، كما أصيب بجلطة، ثم عانى من انخفاض نسبة الهيموجلوبين في الدم، قبل أن يدخل المستشفى منذ نحو 3 أسابيع مكث فيها قرابة الأسبوع في العناية المركزة.