«الهلال الأحمر الكويتي» يدشن مشروع إفطار 15 ألف لاجئ سوري بالأردن

دشنت جمعیة الھلال الأحمر الكویتي، الیوم السبت، مشروع “إفطار صائم” الذي یشمل توزیع وجبات طعام على 15 ألف لاجئ سوري في الأردن طوال أیام شھر رمضان المبارك.



وقال سفیر الكویت لدى الأردن عزیز الدیحاني في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكویتیة “كونا”، اليوم السبت، أثناء عملیة التوزیع التي تمت بمركز الھلال الأحمر الأردني في محافظة البلقاء إن الھلال الأحمر الكویتي مستمر في تقدیم الدعم الإنساني للاجئین السوریین بالأردن منذ اندلاع الأزمة السوریة عام 2011.



وأضاف الدیحاني أن الكویت حریصة على تخفیف معاناة اللاجئین وتوفیر الاحتیاجات الأساسیة لھم مراعاة للظروف التي یعیشونھاوالتزاما منھا بالدور الأخلاقي والشرعي تجاھھم موضحا أن ھذه الجھود الكویتیة الرسمیة والشعبیة ما ھي إلا ترجمة عملیة لتوجیھاتالقیادة السیاسیة العلیا بدعم الأوضاع الإنسانیة للاجئین.



وأوضح أن مشروع (إفطار صائم) تنفذه جمعیة الھلال الأحمر الكویتي بالتعاون مع الھلال الأحمر الأردني ویشمل توزیع 500 وجبة طعامیومیا على اللاجئین طوال أیام شھر رمضان المبارك وفي مختلف المدن والمحافظات الأردنیة بإجمالي 15 ألف وجبة.