السبت 17 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

قبل الامتحان التجريبي

«شوقي»: الامتحان التجريبي للثانوية العامة للرصد الدقيق

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نجاح تجربة الغد ليس في عدم حدوث مشكلات ولكن في الرصد الدقيق لها.

وأضاف وزير التعليم: «هناك جيش من المهندسين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الاتصالات وأجهزة عديدة في الدولة تعمل وراء الكواليس لرصد كل مشكلة وهو هدف الاختبار التجريبي الأول بأيامه الثلاثة».

وقال الوزير: «نتطلع غدا إلى استقبال ابنائنا طلاب الثالث الثانوي الذين يمتلكون جهاز تابلت لخوض التجربة الفنية في اليوم الأول من ثلاثة ايام هامة جدا للوصول إلى أفضل تصميم للشبكات والسيرفرات».

وتابع: «سنواصل العمل في الاختبارات التجريبية في مايو ويونيو لتقديم افضل خدمة لطلابنا قبل الامتحان النهائي».

واضاف وزير التعليم: «لنتذكر جميعا اننا نقوم برصد المشاكل الخاصة بالسيرفرات والشبكات وحدوثها طبيعي جدا في هذه المرحلة وستقوم الوزارة بتبديل السيرفرات والشبكات ولا يمثل هذا أي مشكلة وعلى الطالب إخطار مهندس التطوير بمشكلته لأن هذا هو جوهر البروفة كلها في هذه المجموعة الأولى من الاختبارات التجريبية».

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