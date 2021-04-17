السودان: مصادرة ممتلكات ومعدات تابعة لشقيق الرئيس المخلوع عمر البشير

أعلنت لجنة إزالة نظام الثلاثين من يونيو، اليوم السبت، بولاية الجزيرة عن تنفيذ عملية مداهمة وتحريز وحجز أصول منقولة لشركة إنجاز المملوكة لأحمد البشير شقيق الرئيس المخلوع التي تم إصدار قرار من لجنة إزالة التمكين المركزية بمصادرتها.

وأشارت اللجنة خلال بيان صحفي مساء اليوم إلى أن التحرك تم مباشرة بالتنسيق مع نيابة الفساد ومباحث شرطة ولاية الجزيرة فور اكتمال التأكد من معلومات خاصة بتواجد عدد من الآليات الثقيلة التي تقدر قيمتها السوقية بأكثر من مليون دولار المملوكة للشركة المصادرة غير محصورة ضمن الأصول المستردة بموجب القرار والتي كانت تعمل في طريق داخل الولاية كانت في طريقها للتهريب خارج الولاية ما كان يمكن أنْ يعرض تلك الآليات للتلف أو الضياع، حسب وكالة أنباء السودان "سونا".

مصادرة معدات تابعة لشقيق عمر البشير

وأوضحت اللجنة المختصة بتفكيك نظام البشير “الإخوان” أنه تم التحريز والحجز على 3 باك لورد و2 قلاب تراب و5 درقات أسفلت و3 كرفانات و3 كونتير، إضافة لخلاط إسمنت وفنطاس مياه و2 تنكر مياه و2 عربة بوكس وكميه من الحديد والسيخ، ويتم الآن ترحيل تلك الآليات للولاية تحت حماية وحراسة شرطة ولاية الجزيرة.

وشددت اللجنة المختصة على أن استرداد الآليات تم بموجب بلاغ تحت المادة الرابعة من قانون المفوضية القومية للفساد والمادتين (13) و (14) من قانون إزالة نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد.

فساد نظام البشير يضرب الطرق في السودان

وكشفت اللجنة عن أنَّ الطريق الذي كانت تعمل على تنفيذه تلك الشركة قد صاحبته شبهات فساد كبيرة في استلام أكثر من 80% من قيمة التعاقد مع الهيئة القومية للطرق والجسور منذ أكثر من 3 سنوات إلا أن العمل تعطل كل تلك الفترة ولم يبلغ نسبة التنفيذ أكثر من وضع طبقة ترابية قليلة علي طول الطريق المقترح.

وأعربت لجنة إزالة التمكين والنيابة العامة ومباحث شرطة ولاية الجزيرة وأمانة الحكومة عن شكرها لكل الأطراف المشاركة في توفير معلومات تلك العملية من أهالي الجزيرة ولجان المقاومة التي تؤكد على دورها المهم في رفد اللجنة بالمعلومات واكتشاف الفساد، مؤكدة استمرارها في العمل المشترك لتحقيق مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة.