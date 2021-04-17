المملكة المتحدة تسجل ألفي إصابة جديدة بكورونا و35 وفاة

سجلت المملكة المتحدة 2206 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 35 حالة وفاة جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأعلنت المملكة المتحدة أن تسعة ملايين و416 ألفا و968 شخص تلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكوفيد 19.

وتجاوزت وفيات كوفيد19- في جميع أنحاء العالم 3 ملايين شخص، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

وتتحمل الدول النامية، بما فيها البرازيل وبيرو والمكسيك، العبء بصورة متزايدة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.