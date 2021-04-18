الأحد 18 أبريل 2021
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اقتصاد

خبير اقتصادي: مصر تتصدر الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمار

الدكتور خالد الشافعي
الدكتور خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية .

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي بالشؤون الإفريقية، ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المقترحة لمصر في القارة، موضحا أن العوامل التي ستعمل علي زيادة معدلات النمو الاقتصادي بالقارة الأفريقية دعم المؤسسات الدولية للقارة الأفريقية مثل البنك الدولي بما يعمل علي زيادة معدلات النمو بها، وتستهدف الاستثمارات تطوير برامج التعليم والخدمات الصحية الأساسية والمياه النظيفة والصرف الصحي والزراعة ومناخ الأعمال والبنية التحتية الأساسية ولا سيما أن القارة الأفريقية تمر بمرحلة انتقالية من الزراعة إلي الصناعات التحولية ومنها صناعة السيارات وبناء السفن. 

الشركات المصرية المستثمرة بالقارة السمراء 

وأوضح الشافعي في تصريح لـ«الدستور»: "يلاحظ محدودية الشركات المصرية التي تستثمر في إفريقيا، مشيراً إلى أن شركة المقاولون العرب نفذت مشروعات عديدة بدول القارة السمراء منها نيجيريا، غانا، بتسوانا، الكاميرون، تشاد، أوغندا. 

وأضاف، أن الشركات المصرية نجحت في تواجدها في دول القارة وتخطئ كافة المعوقات التى تواجد الشركات، حيث استحوذت المقاولون العرب علي مشروعات الطرق والكباري علي جزء كبير من أعمال الشركة بالسوق الإفريقيي، بالإضافة الي تنفيذ المشروعات الخدمية منها المستشفيات والمباني العامة  التي تم إنشاؤها. 

مصر تتصدر الدول الأفريقية الجاذبة الاستثمارات الأجنبية 

وأشارالخبير الاقتصادي ، إلى أن الاحتياجات التمويلية للقارة الأفريقية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية تتراوح مابين 130 إلى 170 مليار دولار وفقا لتقرير الاستثمار، موضحاً أن مصر تصدرت الدول الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو بقيمة 7.4 مليار دولار، تليها إثيوبيا تحتل المركز الثاني تصل قيمة الاستثمارات الأجنبية بها نحو 3.6 مليار دولار، بينما جاء في المركز الثالث للدول الجاذب للاستثمار نيجيريا بقيمة 3.5 مليار دولار، بينما احتلت المرتبة الرابعة للاستثمار دولة غانا بقيمة 3.4 مليار دولار، بينما جاء المغرب في المرتبة الخامسة للدول الجاذبة للاستثمار الأجنبي، حيث بلغ قيمة الاستثمارات نحو 2.7 مليار دولار. 

 

مصر تصدر الدول الافريقية الجاذبة للاستثمار الجانبي 170 مليار دولار الاحتياجات التمويلية لتطوير البنية التحتية بالقارة الشركات المصرية محددوة بافريقيا المقاولون العرب تحتل المركز الاول فى استثمارات بدول القارة

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