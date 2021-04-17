وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية قبل الامتحان التجريبي

قبل الامتحان التجريبي

قبل ساعات من انطلاق أول بروفة للامتحانات التجريبية للثانوية العامة، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «نتطلع غدا إلى استقبال أبنائنا طلاب الثالث الثانوي الذين يمتلكون جهاز تابلت لخوض التجربة الفنية في اليوم الأول من 3 أيام هامة جدا؛ للوصول إلى أفضل تصميم للشبكات والسيرفرات وسنواصل العمل في الاختبارات التجريبية في مايو ويونيو لتقديم أفضل خدمة لطلابنا قبل الامتحان النهائي».

وأضاف وزير التعليم: «لنتذكر جميعا أننا نقوم برصد المشاكل الخاصة بالسيرفرات والشبكات وحدوثها طبيعي جدا في هذه المرحلة وستقوم الوزارة بتبديل السيرفرات والشبكات ولا يمثل هذا أي مشكلة وعلى الطالب إخطار مهندس التطوير بمشكلته لأن هذا هو جوهر البروفة كلها في هذه المجموعة الأولى من الاختبارات التجريبية».

يذكر أنه سيتم انطلاق أول اختبار تجريبي للثانوية العامة غدا الأحد.