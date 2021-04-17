«القاهرة كابول»: طارق لطفي يقوم بأكبر تفجير في أفغانستان خلال الحلقة 5

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل القاهرة كابول بطولة طارق لطفي عددا من الأحداث المثيرة، حيث تقدم زميل منال (نور محمود) ويتقابل مع الفنان نبيل الحلفاوي وفي النهاية يتفقا على أن هناك قبولا بين الطرفين في بداية الحلقة الخامسة من المسلسل الرمضاني التي تشهد قيام طارق لطفي (الشيخ رمزي) قائد التنظيم بأكبر عملية تفجير في أفغانستان وسط انتظار طارق لطفي لشخصية مهمة تدخل البلاد.

الحلقة الخامسة من القاهرة كابول

وشهدت الحلقة الخامسة من القاهرة كابول تدشين تنظيم القاعدة لأول ظهور إعلامي لهم من خلال تفجير ضخم هز أفغانستان وأعدوا له وأخبروا القناة التي يعمل بها طارق كساب (فتحي عبد الوهاب) الذي يسافر إلى أفغانستان لتصوير الواقعة مع قادة التنظيم للمرة الأولى حيث سيتم تسهيل كل الأمور له حيث إنه يحمل تمويلاً ماليًا كبيرًا معه في حقائب المعدات.

يطلب مدير القناة الفضائية من طارق كساب الإعداد للسفر حيث إن الجماعة الإرهابية اختصتهم بالسبق الإعلامي الأول للتفجير وبالفعل يتم التفجير وسط تكبير من قيادات الجماعة، وعلى رأسهم رمزي، يظهر غريب زيدان للمرة الأولى في أمن الدولة أمام الضابط عادل بعد أن اقتنع الجميع بأنه قد قتل على يد الضابط من قبل، لكنه لم يستطع الحصول على أي معلومات منه على الإطلاق، ويفشل في التحقيق معه ويذهب إلى زنزانته مرة أخرى.

ويناقش المسلسل الفترة التي اتجهت فيها الجماعات الإرهابية وتنظيم القاعدة إلى دول المنطقة وحاولوا عمل إمارات وولايات في عدد من الدول العربية الكبرى.

أبطال وصناع مسلسل القاهرة كابول

مسلسل القاهرة كابولمن بطولة النجم طارق لطفي، والفنان خالد الصاوي والفنان فتحي عبدالوهاب، وحنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، خالد كمال، إسراء رخا، كريم قاسم سرور، شيرين، إيناس كامل، حسني شتا، محمد عز، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، ويعرض العمل على قنوات الحياة وسي بي سي التابع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.