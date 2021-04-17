السبت 17 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«فطارك وسحورك».. «التضامن» توزع 4 آلاف وجبة بقرى بني سويف

المبادرة
المبادرة

أعلنت إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن ببنى سويف، توزيع 4000 آلاف وجبة على الأسر الأكثر احتياجًا ودور الرعاية، خلال الأربعة أيام الأولى من شهر رمضان، ضمن مبادرة "فطارك وسحورك" التي تنفذها المديرية، بواقع 1000 وجبة يوميًا، منذ اليوم الثاني لشهر رمضان.

ووزعت أبوزيد 1000 وجبة بقرية تزمنت الغربية وعزبة المدير بمركز بنى سويف ودار كبار بلا مأوى، بمدينة بني سويف، ضمن المبادرة.

وكشفت وكيل وزارة التضامن ببنى سويف، أن المديرية قامت، في اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك، بالبدء في تجهيز الوجبات الساخنة من خلال 10 مطابخ تابعين للمديرية بواقع 10 آلاف وجبة يوميًا يتم تجهيزها وتغليفها بورق حرارى لتظل محتفظة بدرجة حرارتها حتى وصولها إلى المنازل قبل الإفطار بعدد أفراد كل أسرة.

وأشارت "أبو زيد" إلى أن مبادرة "مطبخ التضامن" تستهدف الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من معاش تكافل وكرامة، والأيتام والأرامل والمطلقات، والبائعات وأزواجهن، ومعيلات الأسر، موضحة أن المبادرة تعد عملا جماعيا يهدف إلى رفع العناء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا  خلال شهر رمضان الكريم.

وأكدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببنى سويف، أن هناك 50 ألف كرتونة تحتوى على مواد غذائية يتم توزيعها خلال شهر رمضان بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر وجمعيتي الأورمان ومصر الخير للوصول إلى الأسر الاكثر احتياجا في محافظة بنى سويف وأن هناك حزمة من المساعدات العينية التي يتم توزيعها على مدار الشهر الفضيل بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

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