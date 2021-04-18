الأحد 18 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

فيتامينات رمضان.. كيف تستغل شهر الصيام فى تحسين صحتك؟

الفيتامينات
الفيتامينات

يعتبر شهر رمضان من أكثر الأوقات التى تشتهر فيها الأطعمة "المحمر والمشمر" ويصعب على البعض إتباع حميات غذائية للحصول على جسم رشيق.

وتعد وجبة الإفطار خلال شهر رمضان الوجبات الهامة التي لابد أن تتضمن الكثير من الفيتامينات والمعادن اللازمة لتعزيز صحة الجسم.


ففي هذا التقرير قدم الأطباء بموقع "clevelandclinic" الطبي، عدد من الفيتامينات الهامة والتي يجب أن تتضمنها وجبة إفطارك خلال شهر رمضان.

"فيتامين ب 6"

يُساهم "فيتامين B6" فى تنظيم النوم والشهية بالإضافة إلى تحسين الحالة المزاجية، لذا يعد من أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم خلال شهر رمضان، بسبب عدم انتظام النوم والعصبية واضطراب الحالة المزاجية.

كما يلعب "فيتامين د"، دورًا رئيسيًا في القدرات المعرفية والوظيفة المناعية ويساعدك أيضًا على تكوين خلايا الدم الحمراء.

"فيتامين أ"
يُعد "فيتامين أ" من الفيتامينات اللازمة لتحسين الرؤية بشكل كبير، كما أنه يُساهم في الحماية من الإصابة بمرض إعتام عدسة العين، بالإضافة الى تعزيز صحة الجلد، يوجد هذا الفيتامين فى الخضروات الخضراء والفواكه.

"فيتامين ب 12 "

يعتبر "فيتامين ب 12"، من أهم الفيتامينات التى يحتاجها الجسم بشكل كبير خاصة خلال شهر رمضان، حيث إنه يساعد فى الحفاظ على الأعصاب بصورة جيدة خلال أوقات الصيام.


كما يُساعد في إنتاج الطاقة في الجسم والتى تقاوم الإجهاد والتعب خلال ساعات الصيام، لذا يجب على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا الحصول على هذا الفيتامين، والذى يتواجد بكثرة في التونة والسلمون، البيض، الحليب.

"حمض الفوليك"

يُعد حمض الفوليك من أهم الفيتامينات الازمة لجسم الأنسان فهو من الفيتامينات اللازمة لتكوين خلايا الدم الحمراء ونمو وظائفها بشكل صحي، حيث إنه من المعادن اللازمة للنساء خلال فترة الحمل أيضا.


"فيتامين د"

أكد العلماء فى الكثير من الدراسات الطبية، أن "فيتامين د"، يساهم بشكل كبير فى الوقاية من خطر الإصابة بمرض السرطان، لذا فيعد الحصول على ما يكفي من "فيتامين د" أمرًا ضروريًا لجسمك، خاصة أيام الصيام.

ويتواجد "فيتامين د"، فى البرتقال والحليب، كما تشمل المصادر الطبيعية لفيتامين (د) الأسماك الدهنية  مثل سمك السالمون.

الصيام أهمية الفيتامينات رمضان شهر رمضان أعضاء الجسم

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