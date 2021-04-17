مصرع طفلين غرقًا في حادثين منفصلين في كفرالدوار وبدر بالبحيرة

لقي طفلان مصرعهما غرقًا، اليوم السبت، بحادثين منفصلين بمركزي كفرالدوار وبدر بمحافظة البحيرة، وتم انتشال الجثتين بمعرفة الأهالي وقوات الإنقاذ النهري.

تلقى اللواء محمد والي، مدير الأمن، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى كفرالدوار المركزي، يفيد وصول طفل جثة هامدة وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين "محروس محمد صبحي" 3 سنوات ومقيم بمنطقة السعرانية، إثر غرقه بترعة المحمودية وتم انتشال الجثة ونقلها لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي كفرالدوار المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا من نقطة شرطة المستشفي المركزي ببدر يفيد بوصول الطفلة "حسناء محمد أحمد" 16 عامًا، ومقيمة بقرية المجد، نتيجة حادث غرق وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما شهدت محافظة البحيرة صباح اليوم إصابة 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم السبت، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخري ميكروباص بطريق " الدلنجات- البستان" بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى الدلنجات المركزي، يفيد وصول مصابين بحادث تصادم وعلي الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري نقل بطريق " الدلنجات - البستان"، أمام قرية أبوزيد.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، وهم كل من: "نبيل فرج سعد، 18 عامًا، سعد فاضل الأشقر، 45 عامًا، هانم عبدالهادي علي، 55 عامًا، هويدا صالح السيد، 15 عامًا، عائشة السيد حرفيش، 35 عامًا، علياء فرج قطب، 17 عامًا، تامر فرج سعد، 35 عامًا".

وأكد الدكتور رضا بكر، مدير مستشفي الدلنجات المركزي، أن حالات جميع المصابين مستقرة وتم تقديم كافة الإسعافات الأولية لهم فور وصولهم للمستشفي، مضيفًا أنه جارٍ عمل الأشعات المطلوبة للمصابين للاطمئنان عليهم.