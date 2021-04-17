الحلقة الخامسة من «هجمة مرتدة»: أحمد عز مطالب بالخروج من العراق

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل هجمة مرتدة، الذي يلعب دور البطولة فيه أحمد عز وهند صبري، تطورات كبيرة في سيناريو أحداث العمل بطلب قيادة جهاز المخابرات في مصر من أحمد عز العودة من العراق خلال 48 ساعة، وخلال هذه الحلقة يقوم بمغامرة على حدود العراق.

الحلقة الخامسة من مسلسل هجمة مرتدة

يستكمل أحمد عز دور الفنان أمير صلاح الدين الذي يقدم دور أسامة، ويذهب للقاء محمود حجازي المتورط مع تنظيم القاعدة، فطلب أن يعود إلى مصر من أجل الهروب من التنظيم والتحدث أمام قادة المخابرات العامة في مصر وبالفعل يقوم أحمد عز بتوصيله إلى الحدود، لكن بالعودة إلى مصر ينكر الكثير من المعلومات التي وعد بأن يتحدث بها، ما يغضب نضال الشافعي.

يطلب جهاز المخابرات من أحمد عز في نهاية الحلقة الخامسة من مسلسل هجمة مرتدة العودة إلى مصر خلال يومين، في الوقت الذي تتعرض فيه هند صبري لأزمة في صربيا ويتم اغتيال صديقها الفلسطيني على يد المنظمة الصهيوينة، لكن رجال المخابرات ينقذونها في سيارة تاكسي ويهربون بعيدًا عن موقع الحادث ويخبرونها أن المنظمة هى مَن قامت بذلك نظرًا لمعارضة الشاب الفلسطيني لما يقومون به.

أبطال وصناع مسلسل هجمة مرتدة

مسلسل هجمة مرتدة يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم وضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم أحمد عز، والنجمة التونسية هند صبري، والفنانة الكبيرة ماجدة زكي، والنجم الكبير صلاح عبد الله والنجم هشام سليم، والفنان نضال الشافعي، بمشاركة ندا موسى، والفنان أحمد فؤاد سليم، ومحمود البزاوي، محمد عادل، نور محمود، محمد جمعة، وخالد أنور، فيدرا، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد.

مسلسل هجمة مرتدة من تأليف باهر دويدار ومن إخراج أحمد علاء الديب وإنتاج متميز لشركة سينرجي للمنتج تامر مرسي والمتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض يوميًا على دي إم سي في العاشرة والربع مساءً ويعاد 4 مرات أخرى عبر قناة دي إم سي دراما.