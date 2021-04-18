الحلقة الخامسة من «نسل الأغراب».. «غفران الغريب» يضرب «جليلة»

أذيعت حلقة جديدة من مسلسل «نسل الأغراب» (بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر) وهي الحلقة الخامسة التي انتظرها الجمهور بلهفة لمعرفة مصير «جليلة» (مي عمر) بعدما علم «غفران الغريب» (كرارة) مقابلتها «عساف الغريب» (السقا) بعد خروجه من السجن.

أمير كرارة يعنِّف مي عمر في الحلقة الخامسة من نسل الأغراب

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل «نسل الأغراب» بمشهد معرفة «غفران» مقابلة زوجته «جليلة» لخصيمه «عساف»، ما أثار غضبه بشدة ليذهب مسرعاً إلى المنزل ويقوم بتعنيف «جليلة» بل وضربها لأول مرة بشكل مبرح.

وسألها إن كانت ما تزال تحب «عساف» حتى يطلِّقها، لكنها أجابت بـ«أنها لا تعلم سبب مقابلتها عساف»، ما أثار غضبه أكثر.

إدوارد ودياب يثوران غضباً بسبب أمير كرارة في الحلقة الخامسة من نسل الأغراب

وأسرعت «جليلة» إلى شقيقيها «علي الغريب» (دياب) والعمدة (إدوارد) لتخبرهما بأن «غفران» ضربها ليسرعان إلى قصر «غفران» ويثوران غضباً لما فعله في شقيقتهما، لكنه غضب من اقتحام منزله بهذا الأسلوب وأوضح لهما سبب تعنيفه لشقيقتهما ليصمتا خجلاً لما فعلته، وذهبا لسؤالها عن سبب قيامها بهذا الأمر لتعترف لهم بأنها اشتاقت لرؤية «عساف» زوجها الأول الذي طلّقها منه «غفران» رغماً عنه أثناء وجوده بالسجن.

ا لحلقة الخامسة من نسل الأغراب

تدور قصة مسلسل «نسل الأغراب» في إطار الدراما الصعيدية والإثارة والتشويق، وتشهد قصة المسلسل الكثير من الأحداث المثيرة للغاية طوال الحلقات الثلاثين التي يقدمها المخرج محمد سامي من تأليفه أيضاً من خلال عمل ينتمي إلى فئة الأعمال الصعيدية من خلال مجموعة من السكان ينتمون إلى فئة الغجر الشهيرة التي تعيش في الكثير من المحافظات المصرية.