أسبوع حزين في سوهاج.. استشهاد 5 أطباء بفيروس كورونا

سادت أجواء من الحزن في سوهاج بعد أن فقدت المحافظة 5 أطباء من أبنائها أثناء معركتهم مع فيروس كورونا المستجد.



حيث نعى أطباء محافظة سوهاج على صفحاتهم وفاة 5 من زملائهم خلال أسبوع على إثر إصابتهم بفيروس «كورونا»، وكان آخرهم الدكتور هاني عاشور مدرس النساء والتوليد بجامعة سوهاج والدكتور السيد عثمان أخصائى النساء والتوليد بمستشفى أخميم المركزى.

كانت سوهاج قد ودعت و فقدت، في نفس الأسبوع من أطباء الجيش الأبيض على إثر إصابتهم بفيروس «كورونا» كل من: الدكتور هاني الديب أخصائي النساء والتوليد، والدكتور شنودة جرجس أخصائي الأطفال بمستشفى البلينا المركزى في جنوب المحافظة، والدكتور عاطف رشدي استشاري الجراحة بمستشفى طهطا العام في شمال المحافظة، والذي توفي بمستشفى أسيوط الجامعى.

وتصاعدت حدة الإصابات بمحافظة سوهاج مما دعا أبناء محافظة سوهاج لعمل هاشتاجات لعمل حظر داخل المحافظة لوقف حدة الإصابات والوفيات التي زادت في الفترة الأخيرة.

بيان برلماني لاستيضاح سبب زيادة الإصابات في سوهاج



ومن جانبه تقدم النائب مصطفى سالم عضو مجلس النواب وكيل لجنة الخطة والموازنه بالمجلس ببيان عاجل بمجلس النواب لتحديد سبب ارتفاع أعداد الإصابات والضحايا بسوهاج وكيفية التعامل مع هذا الوضع.



كذلك التواصل مع محافظ سوهاج بشكل عاجل و كافة الجهات المعنية بالمحافظة لوضع تصور و قرارات حاسمة لوقف هذه الزيادة المطردة، و إتخاذ ما يلزم لتقديم الرعاية اللازمة للمصابين.

بالإضافة إلى التواصل مع وزارة الصحة لتشكيل لجان لمتابعة العمل بمستشفيات العزل بالمحافظة بعد أن تلقينا عدة شكاوى من المواطنين تتحدث عن غياب الرعاية والاهتمام بالمرضى، و أيضا التهاون الشديد فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية بمستشفيات العزل وعدم إتخاذ أجراءات وقائية مناسبة مع حالات الوفاة كما كان متبعا مسبقا في إجراءات الدفن .

كذلك دراسة الأوضاع مع المسئولين بوزارة الصحة ومحافظ سوهاج للتوسع فى أماكن العزل باستغلال الوحدات الصحية والمستشفيات التكاملية الغير مستغلة أو المستغلة بشكل جزئي والمستشفيات الخاصة لاستيعاب أعداد الزيادة في الإصابات مع تدبير ما تحتاجه هذه المستشفيات من أجهزة طبية بالتواصل مع أجهزة الدولة المعنية.



وتدبير وزارة الصحة الأدوية اللازمة وكذلك كميات كافية من الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي وإرسالها فوراً للأماكن الأكثر تضرراً بالوباء وزيادة مراكز التطعيم وإعطاء أولوية لتطعيم أبناء المحافظة عملاً على وقف إنتشار الوباء بالمحافظة.

محافظ سوهاج: تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم من اليوم

ومن جانبه شدد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج على رؤساء الوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم، و الكافيهات، والورش، والتي يبدأ تطبيقها من اليوم، في إطار تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، موجها بتطبيق الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا .

وأوضح محافظ سوهاج إلى أنه تنفيذًا لقرار وزير التنمية المحلية المنظم لهذا الأمر ستكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا، وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا، وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار ٢٤ ساعة .

وأشار محافظ سوهاج أن مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا تكون من الساعة الثامنة صباحًا، وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة .

ولفت "الفقي" أنه تُستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.