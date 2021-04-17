ملوك الجدعنة: انتحار سعيد وخروج سرية وسفينة من السجن في الحلقة 6

قبل عرضها علي ام بي سي

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي يقوم ببطولته عمرو سعد (سرية) ومصطفي شعبان (سفينة) تطورًا كبيرًا في الأحداث التي عرضت، مساء السبت، علي منصة شاهد vip وحقق ردود فعل قوية ومن المفترض عرضها علي قناة إم بي سي مصر غدًا.

أحداث الحلقة السادسة

بدأت الحلقة السادسة بخروج سرية وسفينة من السجن بعدما قامت روان حبيبة سفينة بإرسال محامي له كما قامت فانت حرفوش هي الأخري بإرسال محامي من أجل حبيبها سرية، وأتضح أن عم حكم وهي الشخصية الذي يقدمها يوسف شعبان وكانوا متهين في قتاه لم يمت ولازال علي قيد الحياة، كما أن سرية يقوم بتأديب شقيقه بسبب ما قام به بفعل الفاحشة مع احد سيدات الحارة وقام بحلاقه شعره امام الحارة، كما يقوم سفينة بتأديب زوج أخته بعدما قام بضربها ويطلب منه ان يطلقها اما الجميع في الحارة، وتنتهي الحلقة السادسة بقيام سعيد شقيق سرية بالصعود علي السطوح من اجل الأنتحار بسبب ما فعله شقيقه به.

أحداث الحلقات السابقة

شهد المسلسل منذ انطلاق حلقته الأولي سرعة في الأحداث، حيث بدأ المسلسل بتعاون الشابين في كل شئ تميزهما روح (الجدعنة) والصلابة، لكن صديق قديم لهما يورطهما مع أحد أكبر رجال الأعمال قبل أن يتم قتله، ويحاولان الفرار من رجل الأعمال الذي يقدم شخصيته عمرو عبدالجليل، لكنهما يفشلان في ذلك ويتورطا في جريمة قتل وهو ما انتهت إليه الحلقة الخامسة.

مواعيد العرض

بدأت مجموعة قنوات إم بي سي مصر عرضه من بداية موسم رمضان في تمام الساعة السابعة بعد برنامج رامز جلال "رامز عقلة طار" الذي يستضيف فيه الفنانين ويقوم بإيقاعهم في مقلبه، والمسلسل يتم عرضه بعد ذلك مباشرة وبدون اعلانات علي منصة شاهدة vip، ويعاد المسلسل مرتين الإعادة الأولى الساعة الثانية عشر والنصف بعد منتصف الليل، ويعاد مرة ثانية في تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم التالي.

أبطال المسلسل

"ملوك الجدعنة" بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، ودلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، وهو من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى وانتاج صادق الصباح وتم تصوير أحداث المسلسل الكامل في لبنان.