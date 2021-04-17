السبت 17 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

التسامح عادة والمحبة عبادة.. مسحراتي المحروسة يتجول في شوارع القاهرة القديمة (فيديو)

مسحراتي المحروسة
مسحراتي المحروسة

"تنمية روح المحبة والتماسك عند المصريين"، هي مهمة برنامج مسحراتي المحروسة، والتي يسعى لإتمامهما في ثلاثين حلقة بحيث يُعرض كل يوم في الثانية صباحًا حلقة جديدة لا تتجاوز مدتها الأربع دقائق ونصف، ولكنها تحمل العديد من الرسائل الهامة التي من شأنها إحياء العادات والتقاليد المصرية التي كانت درعًا قويًا لحماية مصر على مر التاريخ، برنامج "مسحراتي المحروسة".
هذا ويعد البرنامج لوحة فنية متكاملة بأشعار مؤثرة بليغة كتبها إبراهيم رفاعي ويشدو بها الصوت العذب مجدي الرشيدي ومن إخراج د. زينب زمزم، ومن إنتاج المجلس القومي للمرأة.
 

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