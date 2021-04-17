السبت 17 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أحمد بلال يبكي في «شيخ الحارة»: «فقدان ابني كسرني» (فيديو)

جريدة الدستور

قال الكابتن أحمد بلال، لاعب النادي الأهلي السابق، إن وفاة ابنه كان أصعب ما مر عليه في حياته.

وبكى بلال، خلال خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي، في برنامج "شيخ الحارة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، قائلا: "أصعب حاجة عدت عليا، اختبار أو ابتلاء، كان أكتر واحد بحبه في ولادي، باخده معايا في كل مكان، اتخطف مني.. موته أكتر حاجة كسرتني".

وكشف بلال عن تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة طفله قائلا: "كنت بأكله وبعد 10 دقائق بدور عليه في الغرف، لقيت أمي بتصوت، مقدرتش اتحرك، رمى نفسه في المياه، أخدته المستشفى وأنا كنت عارف إنه ميت"، مردفا: "عشت 3 سنين فاقد كل شيء، أكتر حاجة في حياتي كسرتني".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل اندلاع حريق في «القومية العربية» بالجيزة

عقب ظهورها فى «الاختيار 2».. تعرف على كيفية سقوط متهمى «خلية أطفيح الإرهابية» (تفاصيل)

بـ1.8 مليار يورو.. تفاصيل اتفاقية إنشاء «مونوريل» العاصمة الإدارية

الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع

تشكيل إجبارى للأهلى أمام الزمالك فى ظل غياب 9 لاعبين عن القمة

أحمد بلال يبكي في «شيخ الحارة»: «فقدان ابني كسرني» (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا (اليوم الرابع)

القس. رفعت فكرى

التسامح ونبذ خطاب الكراهية

إبراهيم وجدي التهامي يكتب: الأعياد  فى الأزمات

حسام الدين محمود يكتب: معركة السويس الجديدة

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية

محطة تل أبيب

المزيد

«فاينانشيال تايمز»: صراع الظل بين إسرائيل وإيران تحول إلى العلن

مسئول فلسطينى: الاعتداءات فى الأقصى والقدس مسألة لا تتوقف

28 وفاة و1618 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين