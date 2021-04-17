أحمد بلال يبكي في «شيخ الحارة»: «فقدان ابني كسرني» (فيديو)

قال الكابتن أحمد بلال، لاعب النادي الأهلي السابق، إن وفاة ابنه كان أصعب ما مر عليه في حياته.

وبكى بلال، خلال خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي، في برنامج "شيخ الحارة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، قائلا: "أصعب حاجة عدت عليا، اختبار أو ابتلاء، كان أكتر واحد بحبه في ولادي، باخده معايا في كل مكان، اتخطف مني.. موته أكتر حاجة كسرتني".

وكشف بلال عن تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة طفله قائلا: "كنت بأكله وبعد 10 دقائق بدور عليه في الغرف، لقيت أمي بتصوت، مقدرتش اتحرك، رمى نفسه في المياه، أخدته المستشفى وأنا كنت عارف إنه ميت"، مردفا: "عشت 3 سنين فاقد كل شيء، أكتر حاجة في حياتي كسرتني".