جميعهم من كبار السن.. 7 وفيات بكورونا في أسوان

شهد مستشفى أسوان التخصصي '' العزل الصحي''، اليوم السبت، وفاة 7 حالات من المرضى متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال فترة تلقيهم للعلاج داخل العزل.

وتبين من خلال أعمارهم أن الـ7 حالات المتوفين إثر إصابتهم بفيروس كورنا المستجد من فئة كبار السن.

وحصلت '' الدستور'' على أسماء وأعمار المتوفين إثر تأثرهم بفيروس كورونا المستجد داخل عزل أسوان، وهم:

على. ا. ع"، مقيم بمنطقة الكوبانية، يبلغ من العمر 72 عامًا، و عبد العظيم. ص. ح"، مقيم بمنطقة الجعافرة، يبلغ من العمر 61 عامًا"، و" محمود. ع. م"، مقيم بمنطقة المنصورية التابعة لمركز ومدينة دراو، يبلغ من العمر 66 عامًا،"مصطفى. ا. ح"، مقيم بمنطقة الحصايا، يبلغ من العمر 72 عامًا.



كما تضمنت الوفيات :"متولي. م. ا"، مقيم بشارع صلاح سالم، يبلغ من العمر 97 عامًا، و" رضا. ح. ب"، مقيمة بقرية دابود بمركز ومدينة نصر النوبة، تبلغ من العمر 62 عامًا، و" رجب. ع. ا"، مقيم بمنطقة حكروب الناصرية، يبلغ من العمر 67 عامًا".



جدير بالذكر أنه مع حلول شهر رمضان، شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مسئولي كافة الجهات المعنية بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الوزراء الصادرة مطلع أبريل الحالي بشأن تجنب بعض الطقوس للحد من أي زيادات في أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الشهر الكريم.



وجاء ذلك للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن قرارات مجلس الوزراء تضمنت بأن يكون استقبال المساجد للمصلين لأداء صلاة التراويح وفقاً للضوابط التي أقرتها وزارة الأوقاف والتي شملت الالتزام بألا تزيد مدة صلاة التراويح عن ثلاثين دقيقة، والاقتصار على استقبال النساء لأداء التراويح على المساجد الكبرى المخصص بها أماكن لهن، مع أهمية الالتزام بعدم اصطحاب الأطفال للصلاة، وكذا الالتزام بعدم استقبال المصلين بالمساجد أو بأى من ملحقاتها لأداء صلاة التهجد، بالإضافة إلى الالتزام بعدم السماح بالاعتكاف بالمساجد أو بأى من ملحقاتها.



حددت وزارة الصحة والسكان مستشفى أسوان التخصصي كعزل صحي ومركز رئيسي لعلاج حالات فيروس كورونا المستجد، وتم تجهيزه بالكامل لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس.



وترجع تبعية مستشفى أسوان التخصصي '' العزل الصحي '' لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، ويضم المستشفى فريقا طبيا واصطف تمريض تم تجهيزه للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا، أما بخصوص الطاقة الاستيعابية والأسرة الموجودة فقد يصل إجمالي عدد الأسرة لـ132 سريرا، بالإضافة إلى 9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي.