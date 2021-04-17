بينهم 4 سودانيين.. أسوان تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شهدت محافظة أسوان، اليوم السبت، تسجيل 20 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وتباينت المحافظات التي ينتمي إليها الحالات، وليست من المحافظة فقط، حيث يوجد 4 حالات تابعة لدولة السودان الشقيقة، و 3 حالات من محافظات أخرى.



وجاءت الحالات كالتالي: 4 حالات تابعين لمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، و5 حالات تابعين لمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، و4 أخرون من مدينة أسوان، وحالة تنتمي لمحافظة الغربية، وحالة من التجمع الأول، حالة من البحيرة، بالإضافة إلى 4 ينتمون لدولة السودان الشقيقة.

وتوافدت هذه الحالات المصابة على مستشفيات العد المخصصة لاستقبال حالات فيروس كورونا '' الإصابة والاشتباه''، حيث إنه تم سحب المسحات الطبية لهم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهما، والتي أكدت إيجابية إصابتهم بالفيروس.

وتمت إجراءات تحويل الحالات منهم لأقسام العزل المخصصة بالمستشفيات لعالجهم ومتابعتهم باستمرار ويتم تطبيق العلاج اللازم تبعًا للبروتوكول الذي أقرته وزارة الصحة للعلاج، بالإضافة إلى أن هناك حالات أخرى مستقرة تفضل العزل المنزلي ويتبعون نفس للبروتوكول العلاجي.

جدير بالذكر أنه مع حلول شهر رمضان، شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مسئولي كافة الجهات المعنية بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الوزراء الصادرة مطلع إبريل الحالي بشأن تجنب بعض الطقوس للحد من أي زيادات في أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الشهر الكريم.



وجاء ذلك للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن قرارات مجلس الوزراء تضمنت بأن يكون استقبال المساجد للمصلين لأداء صلاة التراويح وفقاً للضوابط التي أقرتها وزارة الأوقاف والتي شملت الالتزام بألا تزيد مدة صلاة التراويح عن ثلاثين دقيقة، والاقتصار على استقبال النساء لأداء التراويح على المساجد الكبرى المخصص بها أماكن لهن، مع أهمية الالتزام بعدم اصطحاب الأطفال للصلاة، وكذا الالتزام بعدم استقبال المصلين بالمساجد أو بأى من ملحقاتها لأداء صلاة التهجد، بالإضافة إلى الالتزام بعدم السماح بالاعتكاف بالمساجد أو بأى من ملحقاتها.



حددت وزارة الصحة والسكان مستشفى أسوان التخصصي كعزل صحي ومركز رئيسي لعلاج حالات فيروس كورونا المستجد، وتم تجهيزه بالكامل لاستقبال الحالات المصابة بالفيروس.



وترجع تبعية مستشفى أسوان التخصصي '' العزل الصحي '' لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، ويضم المستشفى فريقا طبيا واصطف تمريض تم تجهيزه للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا، أما بخصوص الطاقة الاستيعابية والأسرة الموجودة فقد يصل إجمالي عدد الأسرة لـ132 سريرا، بالإضافة إلى 9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي.