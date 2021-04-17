الكنيسة الكاثوليكية تُطلق الحلقة الأحدث من «كلمة اليوم» (فيديو)

تناولت موضوع الإيمان العملي

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كلمة اليوم".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" تحت شعار "الإيمان العامل بالأفعال".

وقالت الكنيسة في الحلقة الأحدث:" ولكِنْ لا تكتَفوا بِسَماعِ كلامِ الله مِنْ دونِ العمَلِ بِه فتَخدَعوا أنفُسَكم... أمَّا الذي يَنظُرُ في الشَّريعَةِ الكامِلَةِ، شَريعَةِ الحُرِّيَّةِ، ويُداوِمُ علَيها، لا سامِعًا ناسِيًا، بَل عامِلاً بِها، فهَنيئًا لَه في ما يَعمَلُ. (يعقوب1 /23، 25).

وتعلم الكنيسة الاقباط في حلقة اليوم، مدى أهمية قراءة الكتاب المُقدس "الإنجيل" والعمل بما فيه من وصايا، لان الانجيل به الحق والذي لا يمكن العمل بالحق إلا من خلاله، والذي ينال القارئ من خلاله القداسة والتقديس من الله.

الجدير بالذكر أن “كلمة اليوم” هي حملة يومية، يُطلقها المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في صيغة الفيديو كليب تعتمد في محتواها على إطلاق "مقطع فيديو تأملي أو وعظي" يتحدث عن كلمة الله في الإنجيل.

وتطالب الكنيسة الأقباط بالحياة وفقا لتلك الكلمة الخارجة من رحم الإنجيل طوال اليوم، ويتعاملون بالمضمون الإلهي الوارد في داخله التأمل في معاملاتهم اليومية مع الآخرين.

وتخرج الكنيسة من الإنجيل في حلقات الحملة اليومية، تأملات تصلح للحياة الاجتماعية والروحية والكنسية.

والحملة ليست هي الوحيدة التي يطلقها مركز الكاثوليك الإعلامي يوميا، بل هناك حملات أخرى مثل “كلمة الله”، و"كل يوم آية"، و"الصورة أوضح"، و"عظات وتأملات"، و"تقارير كنسية"، و"الكنيسة في أسبوع".

ويُشار إلى أنه، كانت قد بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.

ومن المقرر أن تحتفل الكنيسة بعيد القيامة المجيد يوم 2 من شهر مايو المُقبل.