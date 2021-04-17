بريطانيا توزع 600 ألف جرعة من لقاح كورونا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، عن أنه تم توزيع أكثر من 600 ألف جرعة أولى وثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مختلف أنحاء المملكة المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية نقلًا عن بيانات رسمية حكومية، أن تلك الجرعات تنقسم بين أكثر من 119 ألف جرعة أولى و485 ألف جرعة ثانية.

ولفتت الصحيفة إلى أن البيانات نفسها كشفت عن وفاة 35 شخصًا في المملكة المتحدة جراء عدوى فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تم تسجيل 2206 إصابات جديدة بالفيروس.

وقد أعلنت السلطات الصحية البريطانية أمس الجمعة عن رصد عشرات الإصابات في أراضيها بسلالة جديدة من فيروس كورونا، تم اكتشافها لأول مرة في الهند.

وأكدت هيئة الصحة العامة في إنجلترا في بيان أصدرته أمس الخميس، تسجيل 77 إصابة بالسلالة الهندية التي تحمل اسم VUI-21APR-01، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى لاكتشاف السلالة الجديدة في المملكة المتحدة.

وصنفت السلطات الصحية البريطانية السلالة الجديدة بـ"السلالة قيد التحقيق" (VUI).

ويعتقد أن السلالة الجديدة تمثل هجينا من ثلاث طفرات أخرى، وهي P681R وL452R وE484Q.

وتعهدت هيئة الصحة العامة باتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من تفشي السلالة الجديدة ومتابعة الوضع عن كثب مع الشركاء الدوليين.

ويعتقد أن السلالة الجديدة التي تم اكتشافها في الهند لأول مرة في مارس الماضي لعبت دورًا في الزيادة الملموسة بوتيرة تفشي الوباء في هذا البلد خلال الأسابيع الأخيرة.

وحذر البروفيسور في جامعة شرق إنجلترا، بول هانتر، من أن السلالة الجديدة قد تتجاوز الطفرات الأخرى من الفيروس التاجي، التي تتفشى حاليًا في المملكة المتحدة، من حيث القدرة على التصدي لفعالية اللقاحات.

وسجلت في المملكة المتحدة إجمالًا حتى الآن 56 سلالة من كورونا.