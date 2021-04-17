«كُتع كُسح كُسل» تتصدر «إفيهات» رمضان.. و«على الله حكايتك» تُزين التكاتك

نجحت عدة مشاهد بالأعمال الدرامية خلال الموسم الدرامى الرمضانى الحالى فى جذب أنظار الجمهور، خاصة من خلال جمل حوارية وعبارات قالها الممثلون وأصبحت شائعة ومنتشرة بشكل كبير على ألسنة المشاهدين، بما يعكس تحقيق هذه الأعمال قدرًا كبيرًا من النجاح والانتشار.

من أبرز هذه الجمل تلك التى قالها الفنان أمير كرارة، أثناء حديثه إلى «الغجر»، التى يتهم إياهم فيها بالكسل، قائلًا: «كُتع كُسح كُسل.. حتى كسلتوا تبنوا بيوت»، وذلك فى مسلسله الرمضانى الحالى «نسل الأغراب»، الذى يقدمه بمشاركة الفنان أحمد السقا ومى عمر وآخرين.

وانتشرت هذه العبارة بكثافة منذ أن قالها «كرارة»، وأصبحت الأكثر انتشارًا من بين عبارات الحلقات الأربع الأولى لكل مسلسلات رمضان، وتصدرت عبارات «الكوميكس» و«الميمز» على مواقع التواصل الاجتماعى، الأمر الذى دفع «كرارة» لاستخدامها عبر حساباته المختلفة على هذه المواقع من أجل الترويج للعمل.

الأمر ذاته حققه الفنان أحمد العوضى، من خلال دوره «سيف الخديوى» فى مسلسل «اللى مالوش كبير» مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، فخلال حلقات العمل، قال «العوضى» أكثر من جملة حوارية جديدة، وبدأ الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعى فى استخدامها بشكل لافت للنظر، على رأسها عبارة: «على الله حكايتك»، وغيرها من الجمل التى يرددها «العوضى» فى غالبية مشاهد المسلسل.

ونشر «العوضى» العديد من الصور التى تُظهر انتشار هذه الجملة بين الجمهور، من بينها صورة «توك توك» كتب صاحبه على ظهره «على الله حكايتك».

وفى مسلسل «القاهرة كابول»، من بطولة طارق لطفى وخالد الصاوى وفتحى عبدالوهاب، هناك الكثير من الجمل التى علقت مع الجمهور، خاصة تلك التى يقولها «الشيخ رمزى» (طارق لطفى)، للتعبير عن احتكاره والتيار المنتمى له للدين، وامتلاكه «صكوك الجنة».

ومن أبرز مشاهد العمل ذلك الذى جمع «لطفى» و«الصاوى» و«عبدالوهاب» مع أحمد رزق، فى شقة «طارق كساب» (فتحى عبدالوهاب) فى الخارج، للقاء «الشيخ رمزى»، لمعرفة بعض المعلومات المهمة من الأخير، وخلال هذا المشهد الطويل والممتع، قال «الشيخ رمزى» عبارته التى ارتبطت مع الجمهور: «اللى ربه الفلوس واللى ربه الفن واللى ربه الطاغوت واللى ربه ربنا».