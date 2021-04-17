السبت 17 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«ملوك الجدعنة»: ياسمين رئيس تبيع قرطها من أجل عمرو سعد

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

كشفت الحلقة الخامسة من مسلسل ملوك الجدعنة عن اتهام سرية (عمرو سعد) وسفينة (مصطفى شعبان) بقتل عم حكم (يوسف شعبان) لتأخذهما الشرطة إلى الحبس، ولتبدأ فاتن حرفوش (ياسمين رئيس) بالدفاع عن حبيبها، والذهاب إلى أمه عطية (دلال عبدالعزيز) لطمأنتها، ومساعدة نجلاء (دلال عبدالعزيز) شقيقة سفينة من أجل توكيل محام.

 

فيما بعد اكتشف والد فاتن حرفوش أنها باعت قرطها من أجل توكيل محام لـسرية، وعندما عاتبها على ذلك ردت عليه: "يا أبا ده أنت اللي علمتني أشوف الناس من جوّه مش من برا"، ليخبرها بعد ذلك "جدعنتك دي خسارة في رجالة العالم كله"، ومعها تبدأ فاتن رحلتها في تبرئة سرية وسفينة.

ويُعرض مسلسل ملوك الجدعنة على قناة mbc مصر في تمام الساعة 1 ظهرًا و7 مساءً و12:30 منتصف الليل، وأيضًا على منصة شاهد vip.

ويشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمي في صنع في مصر، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، وتنتظر حاليًا إطلاق فيلمها قمر 14 قريبًا.

 

ياسمين رئيس مسلسل ملوك الجدعنة عمرو سعد مصطفى شعبان

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