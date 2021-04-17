السبت 17 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بمناسبة الأسبوع الخامس من الصوم الكبير

رسامة إيبوذياكون جديد بيد البابا ثيودروس الثاني في الإسكندرية

البابا ثيؤدوروس
البابا ثيؤدوروس

 قام صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودروس الثاني، برسامة الطالب Kevin Madahana Luyali بدرجة إيبوذياكون، وأعطاه اسم "يواكيم"، تكريما لبطريرك الإسكندرية القديس يواكيم الأول. 

 

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن ذاك جاء خلال الأسبوع الخامس من الصوم الكبير، بعد خدمة القدسات السابق تقديسها (البروجزماني). وخلال صلاة النوم الصغرى، في دير القديس سابا التاريخي في الإسكندرية.

 

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك جاء بحضور المتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس والوكيل البطريركي في الإسكندرية، والسيد جرمانوس أسقف دمياطا ورئيس دير القديس سابا.

 

والجدير بالذكر أنه، بدأت كنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة قداسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا؛ أكبر أصوامها على  الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الصائمون عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.

 

ويُشار إلى أنه، من المُقرر أن تبدأ كنيسة الروم الأرثوذكس عقب انتهاء صومها الأربعيني، أقدس أسابيعها وأيامها على مدار العام أيضًا، والذي يحمل مُسمى "أسبوع الألام"، باحتفالات احد الشعانين، مرورًا باثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة، ثم سبت النور، ثم أحد الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

 

ولم تُعلن الكنيسة إلى الآن، قراراتها بخصوص مشاركة الشعب بالحضور من عدمه في مناسبات أسبوع الألام، لاسيما التي يرأسها بالقاهرة والإسكندرية، قداسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا، ويرأسها في طنطا نيافة الحبر الجليل  الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، والوكيل البطريركي للشؤون العربية.

الروم الارثوذكس أبرشية الروم الأرثوذكس المتحدث الرسمي لكنيسة الروم الأرثوذكس بابا الروم الارثوذكس بطريرك الروم الارثوذكس

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