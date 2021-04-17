برلماني يُطالب بفرض عقوبات رادعة ضد «ملوك الجدعنة»

أعلن النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، مُتابعته الجيدة لكافة مسلسلات شهر رمضان الكريم 2021، لرصد كافة الأخطاء التي لابد أن يتم محاسبة فريق العمل عليها، مُشيرًا إلى أن مسلسلات هذا العام تشهد العديد من الألفاظ البذئية وعلى رأسها مسلسل ملوك الجدعنة والتي لابد أن يتم فرض العقوبات على ذلك.



وأوضح الجاهل، خلال بيان صادر له، أنه لا يمكن لأحد أن ينكر الدور الكبير التي تلعبه مسلسلات رمضان في ثقافة المواطنين وتوعيتهم ضد القضايا المتداولة والعادات الخاطئة الموروثة، وبالرغم من ذلك إلا أنها تمارسها دورها خطأ ولابد مُحاسبتها على ذلك.

وأكد عضو مجلس النواب، أن أغلب مسلسلات رمضان هذا العام يغلب عليها طابع الألفاظ البذئية ليتم تداولها بين الأطفال والمواطنين في الشوارع، بحيث تُصبح ثقافه خلال الفترة المقبلة، ولذلك لأبد أن يكون للحكومة وقفة رادعة تجاه هذه الأعمال.

وتسائل البرلماني، هل مسلسل ملوك الجدعنة يعتبر مسلسل هادف يُسلط الضوء على القيم والمبادئ والأخلاق أم يندرج تحت قائمة المسلسلات الهابطة والتي تدعو إلى البلطجة؟.

يذكر أن مسلسل ملوك الجدعنة من بطولة: مصطفى شعبان, عمرو سعد, رانيا يوسف, عمرو عبدالجليل, ياسمين رئيس, أحمد صفوت.

ولاقى مسلسل ملوك الجدعنة عدد من الانتقادات التي وجهت إلى طاقم العمل وذلك بسبب شموله على بعض الألفاظ السيئة التي تستهدف تشويه قيم ومبادئ المجتمع المصري، لاسيما في هذا الشهر الفاضل، فضلا عن وجود بعض المشاهد العنيفة التي تتنافى مع العادات والتقاليد المصرية في الشهر المعظم.

ويتسابق في هذا الشهر الكريم عدد كبير من نجوم والفنانيين بأعمال درامية عديدة خلال شهر رمضان المعظم، حيث يغلب على هذه المسلسلات الطابع الشعبي المستهدف منه جذب الجمهور إليه والسعي وراء تحقيق إيرادات ونجاح اكبر لأعمالهم خلال الشهر الكريم.