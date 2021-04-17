مدير مستشفى السلام ببورسعيد يواجه تهمة «تزوير شهادة وفاة»

كشف أحمد عزام المحامي ببورسعيد، أن الدكتور حسن الإسناوي مدير مستشفي السلام ببورسعيد، سوف يقف أمام نيابة بورسعيد، مساء اليوم السبت، وذلك لسؤاله في إصدار تصريح دفن لمريضة بتاريخ 16 أبريل بالرغم من وفاة الحالة قبل 24 ساعة من التاريخ.

استدعى مدير نيابة الشرق بمحافظة بورسعيد مصطفي تركية، اليوم السبت، الدكتور حسن الاسناوي مدير مستشفي السلام ببورسعيد، لسؤاله في واقعة، حفظ جثمان متوفية بالثلاجة بالرغم من قيام أسرتها بالسؤال عليها كل يوم وإبلاغهم أنها بخير، وذلك بعدما فوجئ الأهالي بأن السيدة متوفية قبل يومين، ومحفوظة في الثلاجة وهناك بحث عن أسرتها.

قال مدير المستشفي في تحقيقات النيابة العامة "أنا كنت في إجازة"، محملاً المسئولية لمدير الرعاية، باعتباره المسئول عن إدارة المستشفى في هذا اليوم.

كان "أحمد همام" نجل السيدة المتوفية قد تقدم ببلاغ لمدير نيابة الشرق، يتهم فيه هيئة الرعاية، وحسن الإسناوي مدير المستشفي، وأحمد الحسيني مدير الرعاية، بالإهمال في حالة والدته التي تم إيداعها يومين بالمشرحة، بالرغم من تأكيد الإدارة له أنها بخير وتخضع للتنفس الصناعي.

أكد أحمد همام في تصريحات خاصة لـ الدستور: "أنا مش قادر أفهم إزاي حالة تموت وهما ولا عارفين مين الحالة وتترمي في المشرحة واحنا نسأل عليها بالاسم يقولوا تمام وكويسة، دا إهمال وفساد".

هذا ولم تصدر أي بيانات رسمية من هيئة الرعاية الصحية بالواقعة، ولم يتم اتخاذ أي قرارات في هذا الشأن، وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وكانت أسرة المتوفية قد تقدمت ببلاغ النيابة بعد واقعة حفظ جثمان متوفية بالثلاجة بالرغم من قيام أسرتها بالسؤال عليها كل يوم وابلاغهم أنها بخير، وذلك بعدما فوجئ الأهالي بأن السيدة متوفية قبل يومين، ومحفوظة في الثلاجة للبحث عن أسرتها.