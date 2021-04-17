السبت 17 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الاهتمام بالمزارعيين وتوعيتهم من خلال التطبيقات التكنولوجية

«رجال الأعمال» تضع روشتة لتطوير القطاع الزراعي خلال الفترة المقبلة

جمعية رجال الاعمال
جمعية رجال الاعمال المصريين

أكدت لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية ملف التغيير المناخي والذي يتطلب ان يولي أولوية كبيرة نظرًا لطبيعة النشاط الزراعي والذي يتأثر بالتغيير المناخي فضلاً عن تحديات المياه التي تشهدها مصر حاليا، لذا تعاونت اللجنة مع كلية الزراعة بجامعة عين شمس للنهوض بقطاع الزراعة والري خلال الفترة المقبلة.

 

وأضافت اللجنة أن ملف التغيير المناخي أصبح أولوية كبري لكثير من الدول التي أصبحت تبحث كافة التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة وكيفية التعامل مع تلك المتغيرات، مطالبة بإعادة النظر الى كلية الزراعة بمنظور أعم واشمل من ذلك، حيث يجب إشراك كافة الكليات والتخصصات بالجامعة التي يمكن أن تخدم تطوير قطاع الزراعة والري على سبيل المثال كلية الحاسبات والمعلومات الاستعانة بكافة وسائل التكنولوجيا الحديثة.

كما أضافت لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه من الضروري إشراك كلية الهندسة وخاصة تخصص الهندسة الزراعية مثل وحدة الابتكار ihub بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود غنيمة حيث تتعامل هذه الوحدة مع الكليات المتخصصة ومنها كلية الزراعة ويتم الاستعانة أيضاً بخبرات كلية الهندسة، كما أكدت على أهمية دراسة التعاون في فرص المشاريع الأفريقية المتاحة.

 

المطالبة بعمل بحوث مشتركة في الملوحة وتطوير الري بين الجمعية والكلية

وأشارت اللجنة إلى أنه من الضروري عمل البحوث المشتركة في عدد من القضايا وخاصة الملوحة وتطوير الري وبرامج التسمييد والتوعية للمزراعيين من خلال التطبيقات التكنولوجية، بالإضافة إلى دراسة تقديم عمل مشترك من قبل الكلية والجمعية في المشاريع البحثية وتنمية الابتكار التي يتم تمويليها من خلال جهات مانحة مختلفة مثل الاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى ضرورة وضع التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة حيز الدراسة والبحث العلمي وخاصة الاتجاه للقطاعات الاقتصادية التى سيكون لها تأثير ملموس وملحوظ على الاقتصاد المصرى.

رجال الاعمال القطاع الزراعي كلية الزراعة جامعة عين شمس التطبيقات التكنولوجية التغيير المناخي

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