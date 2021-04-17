السبت 17 أبريل 2021
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

في حلقة نقاش بعنوان "الكنيسة والعالم"

بطريرك العرب إلياس الرابع معوض: العالم يحتاج إلى الكنيسة

بطريرك العرب
بطريرك العرب

أدلى نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي، حول "الكنيسة والعالم".

 

وعلق الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية،  بيان رسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على مسألة "تطور الكنيسة"، مُستعينًا ببعض أقوال وتصريحات مثلث الرحمات البطريرك الياس الرابع ( معوض ) الشهير ببطريرك العرب.

 

وقال بطريرك العرب: "العالم يفتش عن شيء يملأ به فراغه، هذا الشيء موجود، إنها الكنيسة المنتشرة في الأكواخ والأزقة وكهوف الأرض تلتقط هذه العجنات الخام، تصوغها طاقات تتحرك بالخير فيتحرك العالم كله خيرا".

وأضاف: "العالم يحتاج إلى الكنيسة، في العالم فراغ روحي لا تملئه إلا حقيقة الكنيسة".

وتابع: "الكنيسة ليست إلا رسالة متجسدة إلى بشر مخلوقين على صورة الله ومثاله، كل سلبية في الكنيسة تتنافى مع طابعها الإلهي وقصد الله بكنيسته".

 

جدير بالذكر أنه بدأت كنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة قداسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا؛ أكبر أصوامها على  الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الصائمون عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.

 

ويُشار إلى أنه، من المُقرر أن تبدأ كنيسة الروم الأرثوذكس عقب انتهاء صومها الأربعيني، أقدس أسابيعها وأيامها على مدار العام أيضًا، والذي يحمل مُسمى "أسبوع الألام"، باحتفالات احد الشعانين، مرورًا باثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة، ثم سبت النور، ثم أحد الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

 

ولم تُعلن الكنيسة إلى الآن، قراراتها بخصوص مشاركة الشعب بالحضور من عدمه في مناسبات أسبوع الألام، لاسيما التي يرأسها بالقاهرة والإسكندرية، قداسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا، ويرأسها في طنطا نيافة الحبر الجليل  الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، والوكيل البطريركي للشؤون العربية.

أبرشية الروم الأرثوذكس المتحدث الرسمي لكنيسة الروم الأرثوذكس بابا الروم الارثوذكس الروم الارثوذكس بطريرك الروم الارثوذكس

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