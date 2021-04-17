السبت 17 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: «حياة كريمة» تحقق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان

النائب عبدالرحيم
النائب عبدالرحيم كمال

أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن مبادرة «حياة كريمة» مشروع قومي تنموي غير مسبوق يهدف إلى تحقيق ركائز العدالة الاجتماعية في توفير تعليم حديث ومنظومة صحية جيدة وفرص عمل ومقاومة مخاطر الفقر، مشيرًا إلى أن «حياة كريمة» تطبق وتحقق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وتعكس أيضًا عزم القيادة السياسية على اجتثاث الفقر والإهمال من جذوره وزرع الأمل والنجاح في قلوب أهالينا في الريف والصعيد.

وأضاف «كمال»، في بيان له اليوم، أن كل المبادرات سواء حياة كريمة أو سكن كريم أو تكافل وكرامة، جميعها مبادرات تهدف للارتقاء بمستوى المعيشة، وتوفير حياة آدمية، وكل هذه الحقوق تأتى على رأس ملف حقوق الإنسان، وعلى المنظمات المشبوهة أن ترى ما يتم تحقيقه من إنجازات في هذا الصدد، ولا تتشدق بنغمة حقوق الإنسان لمجرد تشويه الصورة لبعض المؤسسات، وتغض النظر عن الإنجازات الكبيرة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تعد جزءًا من خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، والتي تعمل على تطوير البرامج الداعمة لتحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية من خلال رفع كفاءة منظومتي الحماية والدعم وتوسيع نطاق تأثيرها وربطها بقاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، وتقييمها وفقًا لآلية واضحة لقياس كفاءتها بما يضمن تحقق الحماية ووصول الدعم بمختلف أنواعه المالية والعينية إلى مستحقيه وتعظيم مردوده المجتمعي.

رئيس الوزراء يتابع نتائج المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة نتائج المرحلة الأولى لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير 375 قرية، فضلًا عن الموقف التنفيذى للمشروعات المدرجة فى خطة العام المالى الجارى، فى قرى 51 مركزًا، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولي الوزارة.
 

وأكد رئيس الوزراء على الأهمية التى يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمبادرة "حياة كريمة"، ومتابعة تنفيذها أولًا بأول، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين على جميع المستويات.

وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع، الموقف التنفيذى للمشروعات المدرجة فى خطة العام المالي الجاري 2020/2021، فى قرى 51 مركزًا، المرحلة الثانية، مشيرة إلى أنه فى قطاع التعليم، تم الانتهاء من إنشاء 2705 فصول، وجارٍ تنفيذ 5582 فصلًا، وجارٍ الطرح والإسناد لـ321 فصلًا، كما استعرضت الوزيرة معدلات التنفيذ لمشروعات الصرف الصحي، وكذا إجمالي المنصرف من الاعتمادات المخصصة لإقامة 14 مستشفى مركزيًا في المرحلة الثانية من المبادرة. 

 

حياة كريمه مشروع قومي تنموي العدالة الإجتماعية تحقق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان

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