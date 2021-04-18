الأحد 18 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وتقع المجموعة القصصية « الحُب وأشياء أخرى » في 160 صفحة من القطع المتوسط، وتضم أربع عشرة قصة قصيرة متنوعة.

صدور المجموعة القصصية «الحُب وأشياء أخرى» للروائى حاسب الخميسى

الحُب وأشياء أخرى
الحُب وأشياء أخرى

صدرت حديثا عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام بالقاهرة؛ المجموعة القصصية «الحُب وأشياء أخرى » للروائي والقاص العراقي المقيم في السويد حاسب بستان الخميسي.

وتقع المجموعة القصصية «الحُب وأشياء أخرى» في 160 صفحة من القطع المتوسط، وتضم أربع عشرة قصة قصيرة متنوعة. تصطحبنا في جولات الى المدينة وآفاقها الواسعة، ومنها إلى القرية وريفها الزاهر، والبادية وشمسها المشرقة، لنعود ثانيةً من حيث جِئنا... نطوف معها في عوالم القناعة في الرزق وخلافها، الرغبة وقوة الإرادة ونقيضها، الحب المنغمس بالتضحية، والحب المنغمس بالخيانة والرذيلة، الحياة والوفاء، الموت والإرهاب، الرجل والمرأة في كل عصر ومكان وكيف هي العلاقة بينهما، شيء ولو بسيط من السياسة والتاريخ والجغرافيا.

تذخر قصص «الحُب وأشياء أخرى» بالكثير من حقائق الواقع، والكثير من الخيال أيضًا، في سبيكة واحدة تعددت مكوناتها، صهرها الروائي والقاص حاسب بستان الخميسي، حتى تتجانس مع بعض الليونة ليتمكن من طرقها وسحبها وصياغتها شكلاً ومضمونًا قلائد مثقلات بالنجوم لها بريق أخَّاذ يلمع في سماء القصة القصيرة ليُنير ليلها الحالك، لتصل للقارئ على نَسَقٍ لطيفٍ وعلى أبهى صورة.

« الحُب وأشياء أخرى» هي المجموعة الأولى من رباعية (مائة ليلة وليلة)، تليها «سلامًا يا وطن »، ثم «السندباد الأخير»، وأخيرًا مجموعة مسرحيات قصيرة من ذوات الفصل الواحد مستمدة من المجموعات الثلاث.

يذكر أن حاسب بستان الخميسي٬ روائي وكاتب عراقي من مواليد البصرة ، ومقيم حاليًا في السويد،
وصدر له: رواية بعنوان «الفصلية»٬ عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام، القاهرة 2017. - رواية «الأسير رقم 13 من وقائع الحرب العراقية الإيرانية»٬ عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام، القاهرة 2017 - رواية «ثوب الورد»٬ عن دار ميزر للنشر بالسويد 2018 - «وجدته... ولكن» رواية صدرت عن دار الأدهم للنشر والتوزيع في القاهرة 2019.

بالإضافة إلى المجموعة القصصية «الحُب وأشياء أخرى»، كما يصدر له قريبا رواية شعرية أخرى تحت عنوان «لا تعتبي.. إني أحبك»٬ ومن المقرر أن تصدر عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام٬ بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021.

الح ب وأشياء أخرى معرض القاهرة الدولي 2021 حاسب بستان الخميسي رواية شعرية مواليد البصرة

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