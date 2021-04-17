انطلاق 9 رحلات بالون في الأقصر

تسيير 9 رحلات بالون طائر اليوم

كشفت مصادر بالشركة المصرية للمطارات، أن مطار الأقصر الدولي شهد اليوم، انطلاق 9 رحلات للبالون الطائر بسماء المحافظة نقلت حوالي 180 راكبا بمختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارتى السياحة والطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية والدولية الوافدة إلى البلاد، رغم الظروف الصحية الصعبة التي تجتاح العالم حاليا، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل الظروف الحالية، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوية ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان.

وأضافت المصادر لـ"الدستور" أن سياحة البالون الطائر بمحافظة الأقصر تشهد خلال الآونة الأخيرة زيادة طفيفة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن المطارات المصرية تلتزم بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

وتابعت المصادر أن القرار يشمل المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

واختتمت بأنه يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.