ختام فعاليات معرض دار سيدة السلام للكاثوليك السنوي لأعياد الربيع

بدأ أمس ويختتم مساء اليوم

اختتم اليوم معرض دار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك بمساكن شيراتون السنوي، وذلك بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم، حيث استمر المعرض طيلة يومي أمس الجمعة ١٦ واليوم السبت ١٧ من شهر ابريل الجاري من الساعة ٩ صباحًا حتى ٩ مساء.

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه تضمن المعرض عرض مختلف المنتجات، من تصميم أبناء الدار من ذوي القدرات الخاصة، والعديد من المنتجات الخاصة بالمشاركين بالمعرض من أصحاب المشاريع الصغيرة.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الدار يقيم ذلك المعرض بشكل سنوي، بجانب المعارض السنوية المتعدده ومنها معرض عيد الميلاد المجيد والمعرض السنوي الخاص بالدار وغيرها من المعارض.

جدير بالذكر أنه بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة غبطة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.

كما يُشار إلى أنه من المُقرر أن تبدأ الكنيسة القبطية الكاثوليكية، عقب انتهاء صومها الأربعيني، أقدس أسابيعها وأيامها على مدار العام أيضًا، والذي يحمل مُسمى "أسبوع الألام"، باحتفالات احد الشعانين، مرورًا باثنين والثلاثاء وأربعاء البصخة المُقدسة، ثم خميس العهد ثم الجمعة العظيمة، ثم سبت النور، ثم أحد الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

كانت الكنيسة قد أعلنت عن إتمامها لطقس عمل زيت الميرون المُقدس، وهو أقدس زيوت الكنيسة والذي يُستخدم في معمودية الأفراد وتدشين الكنائس، يوم 22 من أبريل الجاري، بكاتدرائية القديس لاون الكبير، للأقباط الكاثوليك، بحي المعادي، بمحافظة القاهرة، وذلك برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، وحضور عدد كبير من مطرانة الكنيسة.